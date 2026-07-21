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        Haberler Magazin İlker Aksum'dan duygulandıran itiraf

        İlker Aksum'dan duygulandıran itiraf

        2023 yılında Dilay Ekmekçioğlu ile evlenen, 2025'te ise kızı Lila'yı kucağına alan oyuncu İlker Aksum, 53 yaşında baba olmanın kendisine iki farklı duygu yaşattığını belirterek "Pişmanlık, çünkü daha erken baba olmam gerektiğini anladım. Korku... 53 yaşında baba olunca çocuğunuzun ne kadarını görebilirsiniz ki?" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 08:06 Güncelleme:
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        Duygulandıran itiraf

        2023'te nikâh masasına oturan İlker Aksum ile Dilay Ekmekçioğlu, Lila adını verdikleri kızlarını geçtiğimiz yıl Şubat ayında kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı. Aksum, bir röportajında 53 yaşında baba olmakla ilgili ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

        İlker Aksum, "53 yaşında baba olmak sizde nasıl bir duygu yarattı?" sorusuna şu yanıtı verdi: Pişmanlık... Çünkü daha erken baba olmam gerektiğini anladım. Korku... 53 yaşında baba olunca çocuğunuzun ne kadarını görebilirsiniz ki; doğanın kanunu.

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        Kızının ağzından "Baba" kelimesini ilk duyduğunda yaşadığı mutluluğu paylaşan oyuncu, "Çok duygusal, çok şaşırtıcı bir andı. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Olağanüstü bir his. Şimdi her gün yaklaşık yüz kez 'Baba' diyor. Henüz 'Anne' demedi!" ifadelerini kullandı.

        Kids’ Life dergisine konuşan oyuncu, ayrıca şu ifadeleri kullandı: Kızımın 30'uncu yaşını görebilmek için kendime iyi bakıyorum. Ona olan sevgim ve sorumluluğum beni hayata daha sıkı bağlıyor. Sağlıklı yaşamak artık benim için bir tercih değil, bir zorunluluk haline geldi. Onun her yaş dönümünde yanında olmak, benim en büyük hayalim. Zaman çok hızlı akıp gidiyor, bu yüzden her anımızı dolu dolu yaşamaya çalışıyoruz.

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        #ilker aksum
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