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        Haberler Dünyadan Johnny Depp Hollywood'dan dışlandığı yılları "tatil" olarak nitelendirdi

        Johnny Depp Hollywood'dan dışlandığı yılları "tatil" olarak nitelendirdi

        Amber Heard ile olaylı boşanma davası ve şiddet iddiaları nedeniyle Hollywood'dan dışlanan Johnny Depp, Hollywood yapımlarından yaklaşık 10 yıl uzak kalmasını, "Bir nevi tatil oldu" sözleriyle değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 11:39 Güncelleme:
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        "Dışlanmam bana tatil gibi geldi"

        Johnny Depp, eski eşi Amber Heard ile 2016'da başlayan olaylı boşanma ve şiddet iddiaları süreciyle Hollywood'dan dışlanmıştı. 2020'de şiddet davası nedeniyle Warner Bros. tarafından 'Fantastik Canavarlar' serisindeki Grindelwald rolünden ayrılmaya zorlanmıştı. Disney de 'Karayip Korsanları' serisinin geleceğinden aktörü uzaklaştırmıştı.

        2022'de ABD'de görülen 50 milyon dolarlık karalama davasını Depp'in kazanması ve mahkemenin Heard'ün yalan söylediğine hükmetmesi, ünlü aktörün kariyeri için dönüm noktası oldu. Bu zafer, Hollywood stüdyolarının kapılarını ona yeniden açmaya başladı.

        Şu sıralar başrolde yer aldığı 'Ebenezer' filminin tanıtımını yapan Depp, yaklaşık 10 yıl boyunca Hollywood yapımlarından uzak kalmasıyla ilgili konuşurken, "Bir nevi tatil oldu ve gayet iyi geldi" dedi. Yeni fantastik filmi 'Ebenezer'in Londra'da gerçekleştirilen galasında, stüdyo filmlerine dönüşü hakkında konuşan Depp, Charles Dickens'ın 1843 tarihli 'A Christmas Carol' adlı kısa romanından uyarlanan gotik ve karanlık fantastik yapımda, mutsuz bir iş insanı olan Ebenezer Scrooge karakterine hayat veriyor.

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        Depp, "Scrooge, çocukluğumdan beri beni büyüleyen bir karakter olmuştur. Eseri zaten çok iyi biliyordum. Dickens'ın metninin derinliklerine indiğinizde, her bir cümlenin ve her bir anlamın bambaşka dünyalara açıldığını görüyorsunuz. Oldukça karmaşık bir eser. Bence muhtemelen onun yazdığı en iyi roman" dedi.

        Yönetmen Ti West, oyuncunun metin üzerindeki çalışmalarını izledikten sonra, onun adeta Ebenezer rolü için doğduğunu düşündüğünü belirtti. West, başlangıçta Depp'i kadroya dahil etme konusunda bazı endişeleri olduğunu itiraf etse de, ortaya konan performansın tüm bu kaygıları tamamen ortadan kaldırdığını ifade etti.

        Filmin oyuncu kadrosunda Depp'in yanı sıra Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, Tramell Tillman ve Ian McKellen yer alıyor.

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        #Johnny Depp
        #Amber Heard
        #boşanma
        #şiddet
        #Hollywood
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