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        Haberler Dünyadan Katy Perry'den Justin Trudeau yorumu: Onunla tanıştım, hayatım değişti

        Katy Perry'den Justin Trudeau yorumu: Onunla tanıştım, hayatım değişti

        "Her zaman destansı, efsanevi bir aşk istemiştim" diyen Katy Perry, Justin Trudeau ile turne esnasında tanıştığını söyleyerek, "Sonra her şey değişti" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 14:53 Güncelleme:
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        "Onunla tanıştım, hayatım değişti"

        Katy Perry, yeni röportajında eski ve yeni ilişkisi hakkında konuştu. 41 yaşındaki Amerikalı pop yıldızı, kızının babası olan eski nişanlısı Orlando Bloom hakkında yorum yaparken, "Öğrenecek gerçekten önemli şeyler olmasaydı dokuz yıl boyunca böyle bir ilişki içinde kalmazdım. Her ilişki bir öğretmendir, değil mi? İlerleyebilmek için bunu bırakmam gerekiyordu" dedi.

        "Her zaman destansı, efsanevi bir aşk istemiştim ve terapistimle de bunun hakkında konuşuyordum" diyen Perry, "Hayatımdaki her şey destansı, ama bu eksik bir yapboz parçası gibiydi, sonradan ortaya çıktı” ifadesini kullandı.

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        İlk olarak 2016'da Altın Küre partisinde tanışan Orlando Bloom ile Katy Perry, 2017'de kısa bir ayrılık yaşadı. Mart 2018'de barışan, 2019 Sevgililer Günü'nde nişanlanan Bloom ile Perry, Ağustos 2020'de kızları Daisy Dove'u kucaklarına aldı.

        Orlando Bloom ile Katy Perry, o yaz Japonya'da evlenmeyi planlasa da pandemi nedeniyle düğün törenini ertelemek zorunda kaldı. İkili, 2025 yazında ayrıldıklarını duyurdu.

        BLOOM'DAN AYRILDI, TRRUDEAU İLE İLİŞKİYE BAŞLADI

        Perry, Bloom ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile aşk yaşamaya başladı. Geçen yıl temmuz ayında ünlü şarkıcının 'Lifetimes' adlı turnesi sırasında Kanada'nın Montreal kentinde birlikte akşam yemeği yerken görüldüklerinde ilk kez sevgili dedikoduları çıkmıştı.

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        Akşam yemeğinden birkaç gün sonra Trudeau, pop yıldızının konserinde görülmüştü. Hemen ardından ikilinin teknede sarmaş dolaş çekilen fotoğrafları, aşklarının belgelenmesi anlamına geliyordu. İkili daha sonra el ele kamuoyu karşısına çıkmaktan kaçınmadı.

        "BU TURNEDEN EN BÜYÜK HEDİYE JUSTIN"

        Perry, son röportajında sevgilisi Trudeau hakkında konuşurken, onunla 'The Lifetimes' adlı turnesi esnasında tanıştıklarından bahsetti. Ünlü şarkıcı, "Bu turneden en büyük hediyeyi aldım: Hayatımın aşkıyla tanıştım" ifadesini kullandı.

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        "Justin'le turne sırasında tanıştım ve sonra her şey değişti" diyen Perry, “Sözleri biliyor, destekleyici ve hayranlık duyuyor; bu gerçekten iyileştirici. O gerçekten kalbiyle hareket ediyor ve bence bu konuda aynı fikirdeyiz. Çok minnettarım" sözlerini kullandı.

        "HAYATIMIN AŞKI"

        Perry, temmuz ayında katıldığı bir podcast yayınında,Trudeau ile ilişkisinin hayatını değiştirdiğini söylemişti. Duygusal anlar yaşayan şarkıcı, "Hayatımda beni tamamen değiştiren bir aşk var artık. Beatles'ın 'Tek ihtiyacınız aşk' demesinin klişe olduğunu düşünüyorsunuz ama klişelerin klişe olmasının bir nedeni var" ifadelerini kullanmıştı. Perry, Trudeau için "Hayatımın aşkı" nitelendirmesi de yapmıştı.

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        #Katy Perry
        #orlando bloom
        #Justin Trudeau
        #aşk
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