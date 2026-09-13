Kenan İmirzalıoğlu: Sosyal medya hesabı açmayı düşünmüyorum

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler’deki bir erkek berberinden çıkarken görüntülendi. Çıkışta gazetecilerle sohbet eden oyuncu, “Uzun zamandır sizleri göremiyordum. Yazın denk geldik ama bir araya gelemedik” diyerek güldü.

İmirzalıoğlu, sosyal medya hesabının olmaması hakkında da soruları yanıtladı. Ünlü isim, “Benim sosyal medyada hiçbir hesabım yok, biliyorsunuz zaten. Ben gerçekçi olmak gerekirse hiç açmayı da düşünmedim ve düşünmüyorum. Benim tercihim değil” dedi.

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"ŞENER AĞABEY İLE MONTAJLANMASI ÇOK İYİYDİ"

Geçtiğimiz yıllarda Çeşme’de Şener Şen yürüyüşü olarak gündeme gelen görüntülerin sorulması üzerine İmirzalıoğlu, “Görüntüyü çok güzel montaj yapmışlar. Ben de izlerken çok eğlendim. Şener ağabey ile montajlanması çok keyifliydi bence” diyerek güldü.