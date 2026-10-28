Kim Kardashian'dan Kanye West itirafları

Kim Kardashian, eski eşi Kanye West ile ortak velayet ilişkisi hakkında konuştu. 46 yaşındaki realite şov yıldızı ve milyarder girişimci, Jonathan Van Meter'ın yazdığı 'Citizen Kim: The Woman Who Created the Future' adlı biyografi kitabı için bazı itiraflarda bulundu.

Kardashian, rap şarkıcısı West ile sık sık gergin hale gelen ilişkisine değinirken, dört çocuğunun babasıyla, genellikle onun eşi Bianca Censori veya menajeri olarak da görev yapan arkadaşı aracılığıyla iletişim kurduğunu ve bazen çocuklarına, onların iyiliği için babaları hakkında yalan söylediğini açıkladı.

"BABALARI HAKKINDA HİKAYELER UYDURUYORUM"

"Birkaç ayda bir gelen biriyle ortak velayet yürütmek zorlayıcı, ama ben hep ‘Baba seyahatte’ diyorum” ifadesini kullanan Kardashian, "Hâlâ hikayeler uyduruyorum ve çocukları koruyorum, çünkü babalarının en iyi baba olduğunu düşünmelerini istiyorum. Onu sürekli davet ediyorum. ‘Akşam yemeğine gelmek ister misin? Gel, çocuklarla evde akşam yemeği yiyelim ki kendilerini rahat hissetsinler. Birkaç gece bizde kal' diyorum" şeklinde konuştu.

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2012'de birlikteliğe başlayan, 2014'te evlenen ve 2021'de ayrılan Kardashian ve West ikilisinin dört çocuğu var: North (13), Saint (10), Chicago (8) ve Psalm (7).

"HAKKIMDA SÖYLEDİKLERİNİ HALININ ALTINA SÜPÜRECEĞİM"

“Geçen Noel'de, 'Noel arifesinde bizde kal. Eşini de getir' dedim. Çok kolay ikna olurum! 'Hepimiz birlikte Noel'i kutlayalım' dedim” ifadesini kullanan Kardashian, "Bu yıl da aynısını önereceğim. Çocuklar babalarını görebilsin diye, hakkımda söylediği tüm o korkunç şeyleri halının altına süpüreceğim" dedi.

Kardashian, çocuklarının West'i ne sıklıkla gördüğü sorulduğunda, "Google'da arayın, çünkü onunla birlikte oldukları her seferinde fotoğrafları çekiliyor, göreceksiniz" diye yanıtladı.

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Kitabın bir bölümünde Kardashian, West için sürekli endişelendiğini ve bunun "büyük bir yük" olduğunu söyledi.

"ÇOCUKLARIMIN BABASI İÇİN ENDİŞELENİYORUM"

"Bütün gün onun için endişeleniyorum. O benim çocuklarımın babası. Onun için endişelenmeyi asla bırakmayacağım” diyen Kardashian, "Bu, her zaman iyi anlaşamadığınız biriyle çocuk sahibi olmanın büyük bir yükü. Çocuklarım bunu asla bilmeyecekler" ifadesini kullandı.

Kardashian ayrıca, "Yaşanan tüm olumsuz şeyleri unutmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Gerçekçi olmalıyım ve terapistim bana, 'Sınırlarını yükseltmen gerekiyor' diyor, ancak çok fazla çatışma olmadan ortak ebeveynlik yapmayı başarıyoruz" şeklinde konuştu.

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Bir süredir West'le işlerin oldukça yolunda gittiğini söyleyen Kardashian, ikisinin pek konuşmadığını da sözlerine ekledi.

"KANYE İLE İLİŞKİMİZİN DÜZELECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

“Ama birbirimizi gördüğümüzde sarılıyoruz. Ailesiyle gerçekten çok yakınım” diyen Kardashian, “Herkesi memnuniyetle karşılıyorum. Hepsine kapım açık diyorum. Ne zaman şehre gelirseniz, bizimle akşam yemeğine gelin, çocukları istediğiniz kadar görün, onları dışarı çıkarın, gelin ve vakit geçirin. Bu onların ailesi. Babalarıyla olan ilişkilerini çok destekliyorum” ifadesini kullandı.

West ile ilişkilerinin düzeleceğini düşünmediğini belirten TV yıldızı, "Ama sürekli endişe var. Her zaman kendini toparlayıp bir şeylerin üstesinden geliyor gibi görünüyor. Ama bu beni çok üzüyor. Bunun düzeleceğini sanmıyorum. Umarım düzelir. Çocuklarım için..." diye ekledi.

Kardahian, şubat ayından bu yana İngiliz F1 pilotu Lewis Hamilton ile birliktelik yaşıyor. Hamilton, Kardashian'ın çocuklarıyla yakın bir ilişki içinde. Hamilton, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir panelde, "Kız arkadaşımın çocuklarıyla vakit geçirmeyi çok seviyorum" demişti.