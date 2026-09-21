'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'n üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak, Emre Dinler ve Murat Aygen'in paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecan dolu yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 140'ıncı Bölüm 2'nci Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda; hastalığa yakalanan Başak, "Doktor ya sen, ya bebeğim diyor bana, benden şu anda bir seçim yapmam bekleniyor" sözleri ile sarsıcı bir yol ayrımına geliyor.

Salkım'ın, Başak'a destek olmak istemesi dikkat çekerken; Fatih, Yusuf'un, Asil'in piyonu olduğunu öğreniyor.

Maddi kriz yaşayan Ünal Holding'te adeta deprem yaşanırken, Abdullah yaşananların sorumlusu olarak Ömer'i gösteriyor.

Emir'in hayatında biri olduğunu öğrenen Çimen sarsılırken; Kıvılcım ve Ömer'in Lider'in evinde karşılaşmaları yeni bölüme dair heyecanı zirveye taşıyor.

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Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!