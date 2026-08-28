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        Haberler Dünyadan Kylie Jenner hamilelik iddialarına yanıt verdi

        Kylie Jenner hamilelik iddialarına yanıt verdi

        2023'ten bu yana oyuncu Timothee Chalamet ile aşk yaşayan iki çocuk annesi Kylie Jenner, hamilelik söylentilerine açıklık getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 11:29 Güncelleme:
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        Bebek mi geliyor?

        Kylie Jenner, yaklaşık üç yıl önce ilişkisini kamuoyuna duyurduğu Timothee Chalamet ile birlikte hamilelik söylentilerinin merkezinde yer alıyor. 29 yaşındaki realite şov yıldızı ve kozmetik girişimcisi, erkek arkadaşı Chalamet ile birlikte bebek bekledikleri söylentilerine yanıt verdi.

        Bir podcast yayınına katılan Jenner, "İnsanların kendi anlatılarını yaratmalarına o kadar alıştım ki, buna sadece gülmek zorunda kalıyorum ve gerçekten umursamıyorum. Çünkü insanların sonunda bunu anlayacaklarını varsayıyorum, ki her zaman da öyle oluyor" dedi.

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        Jenner ayrıca, "İnsanlar şu anda hamile olduğumu düşünüyorlar. En azından ben bazı şeyler gördüm. Her şeye değinmeyeceğim, çünkü ya bir yerlerde bikinili olacağım ya da dışarıda olacağım ve söylentiler ortadan kalkacak. Bu yüzden hiçbir şey söyleme ihtiyacı hissetmiyorum" ifadesiyle hamilelik söylentilerini yalanladı.

        Jenner'ın rap şarkıcısı Travis Scott'la ilişkisinden sekiz yaşında Stormi adında bir kızı ve dört yaşında Aire adında bir oğlu var.

        Jenner ve Scott, 2017 ile 2023 yılları arasında bir dargın bir barışık ilişki yaşamıştı. Timothee Chalamet ile ilişkisi, Eylül 2023'te katıldıkları bir Beyonce konserinin tribünlerinde öpüşürken görülmeleriyle ortaya çıkmıştı.

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        #kylie jenner
        #Hamile
        #bebek
        #Timothee Chalamet
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