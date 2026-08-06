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        Haberler Objektife Takılanlar Merve Boluğur: Bir süre çalışacağım

        Merve Boluğur: Bir süre çalışacağım

        Nişantaşı'nda görüntülenen Merve Boluğur, tatilini noktalamıp İstanbul'a döndüğünü belirtti. Oyuncu, "Bir süre çalışacağım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 16:19 Güncelleme:
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        "Bir süre çalışacağım"

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Merve Boluğur, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Boluğur, "Çalışacağım, o yüzden tatilden döndüm" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu, açıklamasının ardından yoluna devam etti.

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