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        Haberler Magazin Merve Boluğur'un 'Murat Dalkılıç' sessizliği

        Merve Boluğur'un 'Murat Dalkılıç' sessizliği

        Bebek'te görüntülenen Merve Boluğur, eski eşi Murat Dalkılıç'ın yaşadığı sağlık sorunları ve sosyal medyadaki "ahı tuttu" yorumlarıyla ilgili yöneltilen sorulara sessiz kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 08:35 Güncelleme:
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        Merve'nin 'Murat' sessizliği

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Merve Boluğur, Bebek'teki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Kız arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir akşam geçirdiğini söyleyen Boluğur, yeni sezon planları ve kariyeriyle ilgili soruları yanıtladı.

        Boluğur, akşamının güzel ve eğlenceli geçtiğini belirterek, "Beraber kız kıza çıktık. Keyifliydi" dedi. Uzun süredir ekranlarda yer almayan oyuncu, yeni sezon projelerinde bulunup bulunmayacağı sorulunca "Akıştayız işte, zaten bir şeyler yapıyoruz ara ara. O kadar yani, başka söyleyebileceğim bir şey yok" ifadelerini kullandı.

        Boluğur, takip ettiği diziler ve okuduğu yeni projeler olup olmadığı sorusuna ise "Yok. Sadece sosyal medya üzerinden çalışmalar yapıyorum. O kadar" yanıtını verdi. Son dönemde tiyatroya olan ilginin artması hakkındaki düşünceleri sorulan Merve Boluğur, bu soruyu yanıtlamadan "Çok teşekkür ediyorum, kolay gelsin" dedi.

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        Muhabirler, son olarak eski eşi Murat Dalkılıç'ın uzun süredir burnundan yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili sosyal medyada yapılan "Merve Hanım'ın ahı var" yorumlarını hatırlattı. Dalkılıç'ın da konuya ilişkin açıklamalarda bulunmasının ardından Boluğur'a "Beddua ettiniz mi?" sorusu yöneltildi. Merve Boluğur ise bu soruya yalnızca "İyi akşamlar" yanıtını verip oradan ayrıldı.

        Öte yandan Murat Dalkılıç, geçtiğimiz haftalarda bir sosyal medya kullanıcısının Merve Boluğur üzerinden kendisine yöneltilen eleştiriye "Ah benim güzel insanım. Kendi hayatınızdaki öfkeyi başka insanların hayatlarının gerçeği kabul ederek örtüyorsunuz; sizin kurduğunuz hikâyenin maalesef bir zerre gerçekliği yok benim hayatımda. Benim hikâyem sizin zannettiğiniz gibi değil. Siz sürekli bilmediğiniz bir şeyi uydurup duruyorsunuz" yanıtını vermişti.

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        2015 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur, 2017'de anlaşmalı olarak boşanmıştı.

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        #merve boluğur
        #Murat Dalkılıç
        #eski eş
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