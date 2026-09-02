Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünyadan
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Michael Douglas: 82 yaş için fena değilim

        Michael Douglas: 82 yaş için fena değilim

        New York'ta yürüyüş yaparak geçirdiği hafta sonundan bazı anları sosyal medyada paylaşan Michael Douglas, çok yorulduğunu söylese de "82 yaşında biri için fena değil" çıkışı yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 16:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "82 yaş için fena değilim"

        Michael Douglas, 82'nci doğum gününe yaklaşırken hâlâ çok formda olduğunu kanıtlamak için, New York'ta geçirdiği hafta sonundan bazı kareleri hayranlarıyla paylaştı.

        Douglas, Central Park'ta yürürken çekilen videosunda, "Ah be, bir buçuk saat... Çok yoruldum" dedikten sonra, "82 yaşında biri için fena değil" çıkışı yaptı.

        25 Eylül'de 82 yaşına girecek olan Hollywood yıldızı, bölgeyi büyülü olarak nitelendirerek, takipçilerine New York'ta geçirdiği güzel günde yanında olmalarını dilediğini söyledi.

        Douglas, paylaşımında, 6 Ekim'de piyasaya çıkacak ve ön siparişe açılan 'One Helluva Ride' adlı kitabının tanıtımını da yaptı.

        REKLAM

        56 yaşındaki Galli yıldız Catherine Zeta-Jones ile 2000 yılından bu yana evli olan Douglas'ın Dylan (26) ve Carys (23) adında iki çocuğu var.

        Geçen yıl Brown Üniversitesi'nden mezun olan kızları Carys, oyunculuğu seçerek New York tiyatrosunda ilk kez sahneye çıktı.

        Daha önce 'Fineas ve Förb' adlı animasyon türündeki dizide sesiyle yer alan oğulları Dylan da gerilim filmi 'I Will Come to You' ile sinemaya adım attı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Michael Douglas
        #Catherine Zeta-Jones
        #sinema
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silivri açıklarındaki kazada son telsiz konuşması ortaya çıktı!
        Silivri açıklarındaki kazada son telsiz konuşması ortaya çıktı!
        7 günlük yolculuk 11 dakikada bitti... İşte Tuğberk'in seyir defteri!
        7 günlük yolculuk 11 dakikada bitti... İşte Tuğberk'in seyir defteri!
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Göz göre göre felaket! Girne'deki dehşet gemisi, 3 ay önce de su almış!
        Göz göre göre felaket! Girne'deki dehşet gemisi, 3 ay önce de su almış!
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Hayko'dan veda açıklaması
        Hayko'dan veda açıklaması
        Beşiktaş, Nicolas Raskin ile anlaşmaya yakın!
        Beşiktaş, Nicolas Raskin ile anlaşmaya yakın!
        OVP pazar günü açıklanacak
        OVP pazar günü açıklanacak
        Nisa Nur, rezidansın 14.katından düştü! Soruşturma başlatıldı!
        Nisa Nur, rezidansın 14.katından düştü! Soruşturma başlatıldı!
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        Nişan sonrası ön balayı
        Nişan sonrası ön balayı
        80'li yaşlar ilhamı: Mick Jagger
        80'li yaşlar ilhamı: Mick Jagger
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti için geri sayım
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi