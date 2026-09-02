Michael Douglas: 82 yaş için fena değilim

Michael Douglas, 82'nci doğum gününe yaklaşırken hâlâ çok formda olduğunu kanıtlamak için, New York'ta geçirdiği hafta sonundan bazı kareleri hayranlarıyla paylaştı.

Douglas, Central Park'ta yürürken çekilen videosunda, "Ah be, bir buçuk saat... Çok yoruldum" dedikten sonra, "82 yaşında biri için fena değil" çıkışı yaptı.

25 Eylül'de 82 yaşına girecek olan Hollywood yıldızı, bölgeyi büyülü olarak nitelendirerek, takipçilerine New York'ta geçirdiği güzel günde yanında olmalarını dilediğini söyledi.

Douglas, paylaşımında, 6 Ekim'de piyasaya çıkacak ve ön siparişe açılan 'One Helluva Ride' adlı kitabının tanıtımını da yaptı.

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56 yaşındaki Galli yıldız Catherine Zeta-Jones ile 2000 yılından bu yana evli olan Douglas'ın Dylan (26) ve Carys (23) adında iki çocuğu var.

Geçen yıl Brown Üniversitesi'nden mezun olan kızları Carys, oyunculuğu seçerek New York tiyatrosunda ilk kez sahneye çıktı.

Daha önce 'Fineas ve Förb' adlı animasyon türündeki dizide sesiyle yer alan oğulları Dylan da gerilim filmi 'I Will Come to You' ile sinemaya adım attı.