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        Haberler Dünyadan Michael Douglas'tan ihanet itirafı: Eşimi rol arkadaşımla aldattım

        Michael Douglas'tan ihanet itirafı: Eşimi rol arkadaşımla aldattım

        Michael Douglas, ilk eşiyle evli olduğu dönemde setteki rol arkadaşıyla ona ihanet ettiğini yıllar sonra itiraf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 15:23 Güncelleme:
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        "Eşimi rol arkadaşımla aldattım"

        Michael Douglas, 1984 yapımı aksiyon filmi 'Romancing the Stone'un çekimleri sırasında rol arkadaşı Kathleen Turner ile bir ilişki yaşadığını itiraf etti.

        82 yaşındaki Hollywood yıldızı, bu açıklamaya yakında yayımlanacak anılarında yer verdi. Ünlü oyuncu, 'One Helluva Ride' adlı kitapta, bu ilişkiyi kırk yıl boyunca nasıl gizli tuttuğunu detaylandırdı.

        "ZEKİ, KOMİK VE SEKSİ"

        Kitabında, aşklarının büyülü etkisini yazan Douglas, Turner'ı "zeki, komik ve seksi" olarak tanımladı.

        2000 yılından bu yana Catherine Zeta-Jones ile evli olan Douglas, o dönemde ilk eşi Diandra Luker ile birlikteydi. Luker, 1995'te Douglas'a boşanma davası açmıştı. Douglas anı kitabında, o dönemde eşiyle ayrı yaşadıklarını ve her ikisinin de evlilik dışı ilişkileri olduğunu yazdı.

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        People dergisinde yayınlanan bir alıntıya göre Douglas, Kolombiya'da geçen hazine avı filminin çekimleri sırasında, rol arkadaşıyla birbirlerine hemen ilgi duyduklarını ve çok aşık olduklarını belirtti.

        "HERKES UYUYUNCA BULUŞURDUK"

        Douglas, kitabında şöyle yazdı:

        "Önce arkadaş olarak, sonra rol arkadaşı olarak ve nihayetinde sevgili olarak birbirimizi bulduk. Ormanda yorucu bir çekim gününün ardından dışarı çıkıp yemek yerdik ya da grupla birlikte dışarı çıkardık. Sonrasında herkes uyuduktan sonra gizlice onun otel odasına girerdim."

        Kathleen Turner
        Kathleen Turner

        "İLİŞKİYİ GİZLEDİK"

        Douglas, ilişkisini rol arkadaşı Danny DeVito, yönetmen Robert Zemeckis ve setteki herkesten gizli tuttuklarını ve geçici bir ilişki olarak nitelendirdiğini sözlerine ekledi.

        Douglas, eşi ve oğlu Cameron'un birlikte Meksika'daki sete geldiğinde Turner ile ilişkilerinin sona erdiğini söyledi.

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        Douglas şöyle yazdı:

        "Diandra şüphelenmeye başladı. Sanırım bu bir kadının sezgisiydi. Bir noktada Kathleen ile yalnız kaldı ve ona hâlâ evli olduğumuzu açıkça belirtti. Ayrılığımızın şartlarına ilişkin görüşü benimkinden farklıydı."

        Turner, People dergisine yaptığı bir açıklamada söz konusu kitap alıntısına değinerek, "Aman Tanrım, 40 yıl önce olan bir şey için ne büyük bir yaygara! Michael'ı çok seviyorum ve kitabı keyifle okumayı dört gözle bekliyorum" dedi.

        Oyuncular daha sonra 'Romancing the Stone'un devam filmi olan 'The Jewel of the Nile'da (1985) ve ayrıca 'The War of the Roses' ve 'The Kominsky Method' filmlerinde birlikte rol aldılar.

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        #Michael Douglas
        #aldatma
        #ihanet
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