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        Haberler Televizyon 'Muhtemel Aşk' ekrana kilitledi

        'Muhtemel Aşk' ekrana kilitledi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk', dün akşam 11'inci bölümüyle ekranlara geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 11:23 Güncelleme:
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        'Muhtemel Aşk' ekrana kilitledi

        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, başrolleri Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle ekranlara geldi. Romantik hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazanan dizinin yeni bölümü; Total’de 3.69 izlenme oranı 15.39 izlenme payı, ABC1 20+ grubunda 3.22 izlenme oranı 13.12 izlenme payı, AB’de 2.37 izlenme oranı 10.46 izlenme payı elde etti.

        'MUHTEMEL AŞK'IN 11'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Defne’nin gönderdiği videoyu izledikten sonra büyük bir pişmanlık yaşayan Kadir, hatalarıyla yüzleşerek Defne’yi tamamen kaybettiğine inandı. Yaşadığı ağır stresin tetiklediği vertigo rahatsızlığıyla boğuşan Kadir, kafa dağıtmak için atıyla ormana gittiği sırada bir sürücüyle kavgaya karışarak nezarethaneye düştü.

        Onu kurtarmaya gelen Defne ile Kadir arasında nikah masasından sonraki ilk büyük yüzleşme yaşandı. Kadir duygularını bir anda söküp atamayacağını söylerken; Defne ona olan sevgisinin bitmediğini ancak birlikte olamayacaklarını dile getirerek sınırlarını net bir şekilde çizdi.

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        Defne, Kadir’i nezarethanede görmeye geliyor;

        Defne’nin sevgisinin bitmediğini duymak Kadir için yepyeni bir umut ışığı oldu. Defne'nin peşini bırakmamaya kararlı olan Kadir, onun güvenini yeniden kazanmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu gösterdi. Defne, kendisine bir şans verebilmesi için Kadir'den üç dileğini yerine getirmesini istedi. Defne’nin ilk şartı olan psikolojik destek alma talebine Kadir’in hiç itiraz etmeden başlaması dengeleri değiştirdi.

        Aşkı için terapi koltuğuna oturdu;

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        Şirket cephesinde ise Levent, temel atma törenindeki skandalın ardından bozulan marka imajını düzeltmek için acil bir toplantı düzenledi. Defne öğrencilere burs verilecek bir iyilik hareketi planlarken, ikinci dilek olarak Kadir’den bu organizasyonu üstlenmesini istedi.

        Toplantıda Defne’nin önce Tolga’nın fikrini beğenmesi Kadir’i öfkelendirse de, Kadir’in çiftlikte gerçekleşecek, her detayıyla kusursuz hazırlanmış bir at yarışı etkinliği sunması herkesin takdirini topladı. Üstelik Kadir, hastalığına rağmen sırf Defne’yi mutlu etmek için atı Hanım ile yarışa bizzat katılma riskini göze aldı.

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        Hanım’ı bulmak için seferber oldular;

        Etkinlik hazırlıkları sürerken Hanım'ın ormana kaçması, Kadir ve Defne’yi beklenmedik bir durumun içine çekti. Geceyi ormandaki bir kulübede geçirmek zorunda kalan ikili, uzun zaman sonra ilk defa birbirlerini gerçekten dinleyerek geçmişle yüzleşti. Birbirlerine içlerini döktükleri ve keyifle sohbet ettikleri bu anlar, aralarındaki bağı hiç olmadığı kadar derinleştirdi.

        Defne ve Kadir’in romantik gecesi;

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        Büyük etkinlik günü gelip çattığında Emindağ Çiftliği gösterişli anlara sahne olurken, bir süredir Defne’yi gizlice takip eden tehlikeli kişiler harekete geçti. Kadir yarış için atının yanına gittiği sırada, aldığı gizemli bir mesajla otoparka giden Defne kaçırılmak üzere olduğunu anladığında artık çok geçti. Aynı anlarda bayılarak atından düşen Kadir’in, sevdiği kadının peşinden gidememesi hikayede yaşanacak yepyeni ve sarsıcı bir krizin kapılarını araladı.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

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        Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği Muhtemel Aşk’ın kadrosunda Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç, Feyyaz Şerifoğlu, Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Yonca Şahinbaş, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #muhtemel aşk
        #dizi
        #show tv
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