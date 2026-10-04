'Muhtemel Aşk'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan dizisi 'Muhtemel Aşk', Perşembe akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde aşk, gerilim ve sürpriz gelişmelerle izleyiciyi yine ekran başına topluyor.

İşte 'Muhtemel Aşk'ın 17'nci Bölüm Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda, Defne ve Kadir Ali için kurdukları oyunu sürdürürken aralarındaki yakınlaşma da dikkat çekiyor.

İkilinin vedası tanıtıma damga vururken, Ali'nin babasının Tolga Erez olduğunun ortaya çıkmasıyla yeni bölümde neler olacağı merakla bekleniyor.

'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.