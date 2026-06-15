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        Haberler Televizyon 'Muhtemel Aşk'tan yeni tanıtım - Magazin haberleri

        'Muhtemel Aşk'tan yeni tanıtım

        SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yeni dizi 'Muhtemel Aşk'ın ilk bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 21:11 Güncelleme:
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        'Muhtemel Aşk'tan yeni tanıtım

        SHOW TV'nin merakla beklenen, MF Yapım imzalı yeni dizisi 'Muhtemel Aşk', yayınlanan yeni tanıtımıyla izleyicinin karşısına çıktı. Dikkat çeken sahneleriyle merakı artıran tanıtım, dizinin hikâyesine dair yeni ipuçları verirken izleyicileri ekran başına davet ediyor.

        İşte 'Muhtemel Aşk'ın 1. Bölüm 2. tanıtımı;

        Romantik komedi türündeki yapımın yayınlanan yeni tanıtımında, büyük bir borç nedeniyle zor günler geçiren Defne'nin hayatındaki kritik dönemeç dikkat çekiyor.

        Bir hafta içinde borcunu ödemediği takdirde yıllardır emek verdiği avukatlık bürolarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Defne, son şansını ortak bir projeye bağlıyor. Ancak bunun için yolları yeniden kesişen Kadir ve Tolga'yı aynı projede buluşturması gerekiyor.

        Defne, ikiliyi ikna etmeye çalışırken aralarındaki geçmişten gelen sorunun sandığından çok daha derin olduğunu fark etmiyor.

        Tanıtımda, Defne'nin zamana karşı verdiği mücadele sürerken Kadir ve Tolga arasındaki gerilimin projeyi nasıl etkileyeceği merak konusu oluyor.

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        Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı 'Muhtemel Aşk', sıcak anlatımı, eğlenceli dili ve romantizmi merkezine alan hikâyesiyle sezonun iddialı yapımları arasında yer almaya hazırlanıyor.

        Kadrosunda ayrıca Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber'in yer aldığı 'Muhtemel Aşk', perşembe saat 20.00'de ilk bölümüyle SHOW TV'de!

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        #show tv
        #muhtemel aşk
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