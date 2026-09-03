'Muhtemel Aşk' yeni bölümü bu akşam SHOW TV'de

SHOW TV'de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği 'Muhtemel Aşk' dizisinin kadrosunda; Ayça Ayşin Turan (Defne), Ekin Koç (Kadir), Feyyaz Şerifoğlu (Tolga), Cansel Elçin (Levent), Evrim Doğan (Mine), Hayal Köseoğlu (Melis), Müge Bayramoğlu (Özlem), Ege Erkal (Yiğit), Bahtiyar Memili (Selim), Melis Minkari (Zeynep), Selen Domaç (Suzan), Melisa Berberoğlu (Leyla), Tugay Erdoğan (Yavuz) ve Özgür Berber (Oğuz) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

'Muhtemel Aşk'ın 12'nci bölümünde; Defne'nin kaçırılmasıyla başlayan tehlike, Kadir'i Hamza'nın kurduğu oyunun içine çeker. Hamza’nın Leyla'yı yeniden Kadir'in hayatına sokma şartını kabul etmiş gibi görünen Kadir, aslında kendi planını çoktan devreye sokmuştur. Defne'yi korumak için kurulan oyunda ise bu kez Tolga'nın yalanı devreye girer; Defne ve Tolga, Hamza'nın gözü önünde sevgili rolü yapmak zorunda kalır. Kadir'in kıskançlığı giderek büyürken, Hamza'nın geçmişindeki sırlar da bir bir açığa çıkar. Kadir ve Defne yeniden birbirlerine yaklaşırken, tam her şey yoluna girmiş gibi göründüğü anda duyulan silah sesi, gecenin bütün dengelerini altüst edecektir.

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'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle 3 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!