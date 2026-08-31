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        Haberler Magazin Murat Başaran: Kendi cebimden para vermedim

        Murat Başaran: Kendi cebimden para vermedim

        Şarkıcı Murat Başaran, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Murat Dalkılıç'ın "Para kazanmak yerine ilk defa cebimden para verdim. Maliyetler o kadar yükselmiş vaziyette ki Türkiye'de konser yapmak şu an ütopik bir fikir" sözleri hakkında değerlendirmede bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 15:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Kendi cebimden para vermedim"

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bodrum'daki bir mekanda sahne alan Murat Başaran, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Konser öncesinde orkestra ekibinin yaşadığı ulaşım sorununu anlatan Başaran, hava muhalefeti nedeniyle ekibin Antalya'ya inmek zorunda kaldığını söyledi. Son dakikada Bodrum'a ulaşan ekibiyle sahneye çıkan şarkıcı, "Son 15 dakika kala yetiştiler. Çok şükür muhteşem bir konser oldu" dedi.

        "BEN DE BU AKIMA KATILDIM"

        Müzik çalışmalarına devam eden Murat Başaran, bir rap sanatçısıyla düet yapacağını açıkladı. Düet yapacağı ismi şimdilik sır gibi saklayan Başaran, "Bu akıma ben de katıldım. Güzel bir düetimiz olacak. Sonra sözlerini kendim yazdığım başka bir şarkı çıkaracağım" dedi.

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        "ŞİMDİKİ ŞARKILAR BİR KULAKTAN GİRİP DİĞERİNDEN ÇIKIYOR"

        Müzik dünyasındaki değişime de değinen Murat Başaran, günümüzde iyi müzik yapan genç sanatçıların bulunduğunu ancak bazı şarkıların yalnızca sound üzerinden ilerlediğini söyledi. Başaran, "Rap, R&B yapan arkadaşlarımız arasında çok iyi isimler var. İyisi de var, kötüsü de... Günümüzde gençler sound dinliyor. Biz bir şarkı yaptığımızda 8-10 sene gidiyordu. Çünkü şarkılar gönülden gönüle gidiyordu. Şimdi bir kulaktan girip öbür kulaktan çıkıyor. Biz yine buradayız. Yeni şarkılarla inşallah bunu başaracağız" dedi.

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        MURAT DALKILIÇ'IN O SÖZLERİNE YANIT: CEBİMDEN PARA VERMEDİM

        Başaran, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Murat Dalkılıç'ın "Son bir senedir 30 konsere çıktım, para kazanmak yerine ilk defa cebimden para verdim. Sistemi en doğru şekilde, rayında götürebilmek için bugün bu diyeti veriyorum. Ekibim evinin kirasını, faturasını ödeyebilsin diye sisteme bir hizmet yapmak durumundayım. Maliyetler o kadar yükselmiş vaziyette ki Türkiye'de konser yapmak şu an ütopik bir fikir" şeklindeki açıklaması hakkında konuştu. Şarkıcı, Dalkılıç'a katılmadığını ifade ederek, "Çok şükür kendi cebimden para vermedim. Festivallere gidiyorum. Çıktığımız yerlerde doluyor. Benim soyadım Başaran. Hiçbir zaman da öyle bir şeyle karşılaşmadım. Programlar dolu dolu geçiyor" ifadelerini kullandı.

        Oyunculuk pişmanlığı
        Oyunculuk pişmanlığı

        Yapay zekanın müzik sektöründeki yükselişi hakkında da konuşan Murat Başaran, kendisine yapay zekayla hazırlanan çok sayıda şarkı gönderildiğini anlattı. Bir doktor arkadaşının kendisine tam 25 şarkı gönderdiğini söyleyen Başaran, "Yapay zekayı öğrenen 'Ben bir şarkı yaptım, okur musun?' diyerek bana gönderiyor. Geçen bir doktor arkadaşım gönderdi. Tam 25 tane şarkı... Bunların hepsini ben dinleyemem. 'En azından hit olanları at, gönder; onları dinleyeyim' dedim. Tabii söz, müzik yapay olunca insanın çok fazla dinleyesi de gelmiyor" ifadelerini kullandı.

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        #Murat Başaran
        #Murat Dalkılıç
        #konser
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