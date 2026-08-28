Murat Dalkılıç'ın oyunculuk pişmanlığı

"PARA KAZANMAK YERİNE CEBİMDEN PARA VERDİM"

Müzik sektöründe artan maliyetlere dikkat çeken Dalkılıç, son dönemde konserlerinden para kazanamadığını söyledi. Şarkıcı, "Ben 26 yıldır gece hayatındayım. Hayatımın yarısını da Çeşme'den, Bodrum'dan kazandım. Son bir senedir 30 konsere çıktım, para kazanmak yerine ilk defa cebimden para verdim. Sistemi en doğru şekilde, rayında götürebilmek için bugün bu diyeti veriyorum. Ekibim evinin kirasını, faturasını ödeyebilsin diye sisteme bir hizmet yapmak durumundayım. Böyle hissediyorum. Maliyetler o kadar yükselmiş vaziyette ki Türkiye'de konser yapmak şu an ütopik bir fikir" dedi.