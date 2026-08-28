Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Murat Dalkılıç'ın oyunculuk pişmanlığı

        Murat Dalkılıç'ın oyunculuk pişmanlığı

        Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan şarkıcı Murat Dalkılıç, projelerde ücretsiz yer alarak kariyerini doğru yönetemediğini söyledi ve "Çok güzel olabilecek bir şeyi kaçırmışım" sözleriyle yaşadığı pişmanlığı dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 09:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Murat Dalkılıç, oyuncu Özgü Kaya ile ilişkisinden, müzik sektöründeki yüksek maliyetlere ve oyunculuk bölümü mezunu olmasına rağmen kariyerini değerlendiremedği için duyduğu pişmanlığa dair samimi açıklamalarda bulundu.

        2

        "PARA KAZANMAK YERİNE CEBİMDEN PARA VERDİM"

        Müzik sektöründe artan maliyetlere dikkat çeken Dalkılıç, son dönemde konserlerinden para kazanamadığını söyledi. Şarkıcı, "Ben 26 yıldır gece hayatındayım. Hayatımın yarısını da Çeşme'den, Bodrum'dan kazandım. Son bir senedir 30 konsere çıktım, para kazanmak yerine ilk defa cebimden para verdim. Sistemi en doğru şekilde, rayında götürebilmek için bugün bu diyeti veriyorum. Ekibim evinin kirasını, faturasını ödeyebilsin diye sisteme bir hizmet yapmak durumundayım. Böyle hissediyorum. Maliyetler o kadar yükselmiş vaziyette ki Türkiye'de konser yapmak şu an ütopik bir fikir" dedi.

        3

        "DÜKKANA ARKADAŞ GİRDİK, SEVGİLİ ÇIKTIK"

        Bir süredir oyuncu Özgü Kaya ile sevgili olan Murat Dalkılıç, ilişkilerinin nasıl başladığını da anlattı. Dalkılıç, konuk olduğu 'Anne Biz Egelerdeyiz' programında "Suadiye'de, bizim dükkanda başladı. Gece oraya arkadaş olarak gittik. Sohbet ederken 'Aşık mı oluyorum?' diye düşünmeye başladım. Çok seviyeli girdiğimiz o dükkandan gecenin sonunda el ele çıktık" ifadelerini kullandı.

        4

        Kaya ile farklı karakterlere sahip olduklarını söyleyen Dalkılıç, "Biz aslında Özgü ile siyahla beyaz gibiyiz. Günlerimiz birbirimize sürekli şaşırmakla geçiyor. Sanki birimiz Afrika'dan, birimiz Grönland'dan gibiyiz. Uç noktalarda iki insan" diye konuştu.

        5

        İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Murat Dalkılıç, oyunculuk kariyerinin henüz başlamadan bittiğini de söyledi. Şarkıcı, pişmanlığını şu sözlerle dile getirdi: Arkadaşlarımın işlerinde, komedi filmlerinde bedava oynadım. Oyunculuk kariyerim kalmadı bu yüzden. Aslında buradan bir kariyer yaratabilirdim. Sonra 'Çok güzel olabilecek bir şeyi kaçırmışım' dedim.

        6

        Oyuncu olamayınca 2016'da yapımcılığa yöneldiğini belirten Murat Dalkılıç, "Hayattaki en büyük yeteneğim bu. Ben en güzel fikri en güzel şekilde kurarım, sonra onu en iyi şekilde yapabileceklere teslim ederim" dedi. Öte yandan Murat Dalkılıç daha önce; 'Dünya Hali', 'Bizans Oyunları: Geym of Bizans' ve 'Doru' gibi yapımlarda yer almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Murat Dalkılıç
        #oyunculuk
        #Özgü Kaya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Makarna sevenler dikkat!
        Makarna sevenler dikkat!
        ABD ön seçimlerinde hangi parti öne çıktı?
        ABD ön seçimlerinde hangi parti öne çıktı?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Trump: Rusya NATO topraklarına saldırmayacak
        Trump: Rusya NATO topraklarına saldırmayacak
        Kraliçe seçildi, tarihe geçti
        Kraliçe seçildi, tarihe geçti
        Akın Gürlek'ten önemli mesajlar!
        Akın Gürlek'ten önemli mesajlar!
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        Venezuela, OPEC'ten ayrılmayı değerlendiriyor
        Venezuela, OPEC'ten ayrılmayı değerlendiriyor
        Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi!
        Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi!
        600 metre yuvarlandı! 4 ölü, 5 yaralı
        600 metre yuvarlandı! 4 ölü, 5 yaralı
        Trump'tan Kanada sınırında isim değişikliği
        Trump'tan Kanada sınırında isim değişikliği
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Oosterwolde'nin transferi iptal oldu
        Oosterwolde'nin transferi iptal oldu
        Aşıkların tatil keyfi
        Aşıkların tatil keyfi
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        Beklenen serin ve yağışlı hava geldi! İşte bölge bölge son tahminler
        Beklenen serin ve yağışlı hava geldi! İşte bölge bölge son tahminler
        'Optimus Prime'ın sesi vefat etti
        'Optimus Prime'ın sesi vefat etti
        Mucize kedi ‘Batmayan Sam’ efsanesi
        Mucize kedi ‘Batmayan Sam’ efsanesi