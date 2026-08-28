Murat Dalkılıç'ın oyunculuk pişmanlığı
Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan şarkıcı Murat Dalkılıç, projelerde ücretsiz yer alarak kariyerini doğru yönetemediğini söyledi ve "Çok güzel olabilecek bir şeyi kaçırmışım" sözleriyle yaşadığı pişmanlığı dile getirdi
Murat Dalkılıç, oyuncu Özgü Kaya ile ilişkisinden, müzik sektöründeki yüksek maliyetlere ve oyunculuk bölümü mezunu olmasına rağmen kariyerini değerlendiremedği için duyduğu pişmanlığa dair samimi açıklamalarda bulundu.
"PARA KAZANMAK YERİNE CEBİMDEN PARA VERDİM"
Müzik sektöründe artan maliyetlere dikkat çeken Dalkılıç, son dönemde konserlerinden para kazanamadığını söyledi. Şarkıcı, "Ben 26 yıldır gece hayatındayım. Hayatımın yarısını da Çeşme'den, Bodrum'dan kazandım. Son bir senedir 30 konsere çıktım, para kazanmak yerine ilk defa cebimden para verdim. Sistemi en doğru şekilde, rayında götürebilmek için bugün bu diyeti veriyorum. Ekibim evinin kirasını, faturasını ödeyebilsin diye sisteme bir hizmet yapmak durumundayım. Böyle hissediyorum. Maliyetler o kadar yükselmiş vaziyette ki Türkiye'de konser yapmak şu an ütopik bir fikir" dedi.
"DÜKKANA ARKADAŞ GİRDİK, SEVGİLİ ÇIKTIK"
Bir süredir oyuncu Özgü Kaya ile sevgili olan Murat Dalkılıç, ilişkilerinin nasıl başladığını da anlattı. Dalkılıç, konuk olduğu 'Anne Biz Egelerdeyiz' programında "Suadiye'de, bizim dükkanda başladı. Gece oraya arkadaş olarak gittik. Sohbet ederken 'Aşık mı oluyorum?' diye düşünmeye başladım. Çok seviyeli girdiğimiz o dükkandan gecenin sonunda el ele çıktık" ifadelerini kullandı.
Kaya ile farklı karakterlere sahip olduklarını söyleyen Dalkılıç, "Biz aslında Özgü ile siyahla beyaz gibiyiz. Günlerimiz birbirimize sürekli şaşırmakla geçiyor. Sanki birimiz Afrika'dan, birimiz Grönland'dan gibiyiz. Uç noktalarda iki insan" diye konuştu.
İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Murat Dalkılıç, oyunculuk kariyerinin henüz başlamadan bittiğini de söyledi. Şarkıcı, pişmanlığını şu sözlerle dile getirdi: Arkadaşlarımın işlerinde, komedi filmlerinde bedava oynadım. Oyunculuk kariyerim kalmadı bu yüzden. Aslında buradan bir kariyer yaratabilirdim. Sonra 'Çok güzel olabilecek bir şeyi kaçırmışım' dedim.
Oyuncu olamayınca 2016'da yapımcılığa yöneldiğini belirten Murat Dalkılıç, "Hayattaki en büyük yeteneğim bu. Ben en güzel fikri en güzel şekilde kurarım, sonra onu en iyi şekilde yapabileceklere teslim ederim" dedi. Öte yandan Murat Dalkılıç daha önce; 'Dünya Hali', 'Bizans Oyunları: Geym of Bizans' ve 'Doru' gibi yapımlarda yer almıştı.