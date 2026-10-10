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        Haberler Objektife Takılanlar Nükhet Duru: Robocop gibi geziyorum

        Nükhet Duru: Robocop gibi geziyorum

        Nükhet Duru, ayağında küçük bir kırık olduğunu açıkladı. Konserleri nedeniyle ayağını alçıya aldırmadığını söyleyen şarkıcı, "Robocop gibi geziyorum" diyerek, espri yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 08:08 Güncelleme:
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        "Robocop gibi geziyorum"

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Nükhet Duru, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Ayağındaki küçük kırık nedeniyle yürümekte zorlanan Duru, sağlık durumu ve sahne temposu hakkında konuştu.

        "AYAĞIMI ALÇIYA ALDIRMADIM"

        Sanatçı, yoğun konser takvimi nedeniyle alçı tedavisini ertelediğini belirtti. Duru, "Düştüm ve ufak bir kemik kırmışım ayağımda. Konserlerim var diye ayağımı alçıya aldırmadım. Robocop gibi geziyorum" diyerek, espri yaptı.

        "SAHNENİN EMEKLİLİĞİ OLMAZ"

        Basın mensuplarının "Emeklilik düşünmüyor musunuz?" sorusuna ise 72 yaşındaki şarkıcı net bir dille karşı çıktı. Duru, "Emeklilik yok bu işlerde. Sahnenin emekliliği olmaz. Sezen (Aksu) Hanım da emekli gibi gözüküyor ama o da hâlâ işin içinde" ifadelerini kullandı.

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        #Nükhet Duru
        #şarkıcı
        #ünlü
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