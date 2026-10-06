Nuri Alço hastaneye kaldırıldı
Oyuncu Nuri Alço, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Giriş: 06 Ekim 2026 - 07:56 Güncelleme:
Türk sinemasında canlandığı 'kötü adam' rolleriyle hafızalarda yer edinen Nuri Alço, sevenlerini endişelendirdi. Alço, geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.
Türk Sineması'nın "Altın Çocuk" lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy'un vefat haberini alan Alço, hastane odasından paylaşımda bulundu.
75 yaşındaki oyuncu, üzüntüsünü "Göksel ağabeyim... Başımız sağ olsun" sözleriyle dile getirdi.
Öte yandan Nuri Alço'dan sağlık durumu hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.
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