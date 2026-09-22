Olaylı boşanma sonrası Kevin Costner'ın yeni aşkı konuşuluyor

Hollywood'un en gözde bekarı olarak nitelendirilen Kevin Costner'ın adı yeni bir isimle ilişkilendirildi.

McKenna Wesley

71 yaşındaki oyuncu, Christine Baumgartner'dan zorlu bir boşanma sürecinin ardından, geçen yıl 39 yaşındaki sosyal medya ünlüsü McKenna Wesley ile birlikte görülmeye başlandı. İkili ilk kez Ekim 2025'te Arizona'da düzenlenen 'Field of Dreams' filminin gösteriminde birlikte görüldü. Geçen ay Costner, Santa Barbara'da Wesley'e benzeyen bir kadınla öğle yemeği yerken görüntülendi.

Kevin Costner ve eski eşi Christine Baumgartner

Costner, bugüne dek Wesley ile ilişkisini ilan etmese de bir birliktelik yaşadıkları konuşuluyor. Tam olarak ne zaman tanıştıkları belli değil, ancak Ekim 2025'te ilk kez yan yana görülmüşlerdi.

Wesley, Costner'ın 2024'te boşanma kararı sonrası resmen bekar ilan edilmesinin ardından, adı onunla anılan son kadın.

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Costner, 52 yaşındaki ikinci eşi Baumgartner ile para ve varlıklar konusunda yaşanan çekişmeli mahkeme sürecini Şubat 2024'te tamamlamıştı.

Sonuç olarak Costner'ın, şimdi yeniden evlenen Baumgartner'a üç çocuğu için aylık 63 bin 209 dolar çocuk nafakası ve 1,5 milyon dolar tazminat ödemesi kararı verilmişti. İkilinin 19 yaşında Cayden, 17 yaşında Hayes ve 16 yaşında Grace adlarında çocukları bulunuyor.

Costner'ın adı boşanmanın ardından 40 yaşındaki yaşam koçu Jennifer Milburn ile anılmıştı.