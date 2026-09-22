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        Haberler Dünyadan Olaylı boşanma sonrası Kevin Costner'ın yeni aşkı konuşuluyor

        Olaylı boşanma sonrası Kevin Costner'ın yeni aşkı konuşuluyor

        Üç çocuğunun annesi Christine Baumgartner ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Kevin Costner'ın adı, kendisinden 32 yaş küçük internet fenomeniyle anılıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 11:12 Güncelleme:
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        Olaylı boşanma sonrası yeni aşk mı?

        Hollywood'un en gözde bekarı olarak nitelendirilen Kevin Costner'ın adı yeni bir isimle ilişkilendirildi.

        McKenna Wesley
        McKenna Wesley

        71 yaşındaki oyuncu, Christine Baumgartner'dan zorlu bir boşanma sürecinin ardından, geçen yıl 39 yaşındaki sosyal medya ünlüsü McKenna Wesley ile birlikte görülmeye başlandı. İkili ilk kez Ekim 2025'te Arizona'da düzenlenen 'Field of Dreams' filminin gösteriminde birlikte görüldü. Geçen ay Costner, Santa Barbara'da Wesley'e benzeyen bir kadınla öğle yemeği yerken görüntülendi.

        Kevin Costner ve eski eşi Christine Baumgartner
        Kevin Costner ve eski eşi Christine Baumgartner

        Costner, bugüne dek Wesley ile ilişkisini ilan etmese de bir birliktelik yaşadıkları konuşuluyor. Tam olarak ne zaman tanıştıkları belli değil, ancak Ekim 2025'te ilk kez yan yana görülmüşlerdi.

        Wesley, Costner'ın 2024'te boşanma kararı sonrası resmen bekar ilan edilmesinin ardından, adı onunla anılan son kadın.

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        Costner, 52 yaşındaki ikinci eşi Baumgartner ile para ve varlıklar konusunda yaşanan çekişmeli mahkeme sürecini Şubat 2024'te tamamlamıştı.

        Sonuç olarak Costner'ın, şimdi yeniden evlenen Baumgartner'a üç çocuğu için aylık 63 bin 209 dolar çocuk nafakası ve 1,5 milyon dolar tazminat ödemesi kararı verilmişti. İkilinin 19 yaşında Cayden, 17 yaşında Hayes ve 16 yaşında Grace adlarında çocukları bulunuyor.

        Costner'ın adı boşanmanın ardından 40 yaşındaki yaşam koçu Jennifer Milburn ile anılmıştı.

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        #Kevin Costner
        #boşanma
        #aşk
        #ilişki
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