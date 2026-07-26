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        Haberler Magazin Olgun Toker nişanlandı

        Olgun Toker nişanlandı

        Oyuncu Olgun Toker, evlilik yolunda önemli bir adımını atarak, sevgilisi Yağmur Karakılınç ile nişanlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 13:11 Güncelleme:
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        Olgun Toker nişanlandı

        Pek çok dizi ve filmde rol alan Olgun Toker, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Yağmur Karakılınç ile nişanlandı. Ünlü oyuncu, Karakılınç’ı Bursa’da yaşayan ailesinden istedi.

        Olgun Toker'e kız isteme merasiminde meslektaşı Mustafa Üstündağ da eşlik etti. Çiftin bu mutlu günlerinden kareler sosyal medyada paylaşıldı.

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