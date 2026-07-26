Olgun Toker nişanlandı
Oyuncu Olgun Toker, evlilik yolunda önemli bir adımını atarak, sevgilisi Yağmur Karakılınç ile nişanlandı
Giriş: 26 Temmuz 2026 - 13:11 Güncelleme:
Pek çok dizi ve filmde rol alan Olgun Toker, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Yağmur Karakılınç ile nişanlandı. Ünlü oyuncu, Karakılınç’ı Bursa’da yaşayan ailesinden istedi.
Olgun Toker'e kız isteme merasiminde meslektaşı Mustafa Üstündağ da eşlik etti. Çiftin bu mutlu günlerinden kareler sosyal medyada paylaşıldı.
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