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        Haberler Magazin Onur Büyüktopçu: Parkinson teşhisi konuldu

        Onur Büyüktopçu: Parkinson teşhisi konuldu

        Onur Büyüktopçu, annesi Ayşe Hanım'ın Parkinson ve demans hastalıklarıyla mücadelesini anlattı. Yaşadıkları süreci paylaşan oyuncu, "İnsanın başına gelince anlıyormuş, Allah kimseye vermesin. Eski günlerimizi arıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 07:27 Güncelleme:
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        "Parkinson teşhisi konuldu"

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; önceki gün bir AVM'de görüntülenen oyuncu Onur Büyüktopçu, tiyatro çalışmalarının sürdüğünü belirtirken annesi Ayşe Hanım'ın yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

        Tiyatro çalışmalarının tempolu bir şekilde devam ettiğini belirten Büyüktopçu, "Koşturuyoruz, sık sık prova yapıyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Tiyatroya ilgi çok güzel, izlensin de zaten" dedi.

        "ESKİ GÜNLERİMİZİ ARIYORUZ"

        Annesi Ayşe Hanım'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, "Bir buçuk sene önce Parkinson teşhisi konuldu. Titremeler sorun yaratınca düştü ve kalçasını kırdı. Ardından demans hastalığına yakalandı ve bu süreç hızlı bir şekilde ilerledi. İnsanın başına gelmeyince anlamıyormuş, Allah kimseye vermesin. Eski günlerimizi arıyoruz yani, yalan değil. Daha genç bence; tam rahata erdiği yaşta böyle olması üzdü. İnsan, annesi olunca konduramıyor da" ifadelerini kullandı.

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        PARKİNSON NEDİR?

        Parkinson hastalığı, beyindeki dopamin üreten sinir hücrelerinin hasar görmesi veya kaybolması sonucunda ortaya çıkan, kronik ve ilerleyici bir hareket bozukluğudur.

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