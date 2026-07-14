Ironman, dünyanın en prestijli ve en zorlu dayanıklılık yarışlarından biri olarak kabul edilen uluslararası bir triatlon organizasyonudur. Yarışmacılar tek bir gün içinde sırasıyla 3,8 kilometre yüzer, 180 kilometre bisiklet sürer ve ardından 42,2 kilometrelik maraton koşusunu tamamlar. Katılımcılar etaplar arasında mola vermeden mücadele ederken, organizasyon hem fiziksel dayanıklılığı hem de mental gücü en üst seviyede test etmesiyle tanınır. Her yıl dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Ironman yarışları, profesyonel sporcuların yanı sıra aylarca hatta yıllarca hazırlanan amatör sporcuları da bir araya getirir.
Orkun Işıtmak, Ironman Vitoria-Gasteiz'i tamamladı
Dijital içerik üreticisi Orkun Işıtmak, 30 günlük hazırlık sürecinin ardından İspanya'da düzenlenen Ironman Vitoria-Gasteiz yarışını 13 saat 30 dakikalık dereceyle bitirdi
YouTuber Orkun Işıtmak, 12 Temmuz'da İspanya'da gerçekleştirilen Ironman Vitoria-Gasteiz organizasyonuna katıldı.
30 günlük bir hazırlık sürecinin ardından yarışta yer alan Işıtmak, toplamda üç farklı etaptan oluşan parkuru aralıksız sürdürerek tamamladı.
Yarışmanın etapları ve mesafeleri ise şu şekildeydi;
Yüzme: 3,8 kilometre,
Bisiklet: 180 kilometre,
Koşu (Maraton): 42,2 kilometre.
Orkun Işıtmak, toplamda 13 saat 30 dakika süren mücadelenin ardından yarışı bitirdi. Işıtmak, parkuru tamamladıktan sonra gelen bazı eleştirilere sosyal medya hesabından madalyasını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: Yapılan haberlerin altında 'Tam değil, yarım Ironman yaptı. 13 saat 30 dakikada herkes dur kalk yapar' gibi yorumlar görüyorum. Madalyada da yazdığı gibi; 3.8 kilometre yüzme, 180 kilometre bisiklet ve 42 kilometre koşu... Tam Ironman yaptım.
Yarış pilotu Cem Bölükbaşı da Orkun Işıtmak'ı "Sadece 1 ay çalışıp Ironman olmak... Kafana koydun ve başardın, tebrik ederim. Gurur duyduk, eline emeğine sağlık" sözleriyle tebrik etti.