YouTuber Orkun Işıtmak, 12 Temmuz'da İspanya'da gerçekleştirilen Ironman Vitoria-Gasteiz organizasyonuna katıldı.

30 günlük bir hazırlık sürecinin ardından yarışta yer alan Işıtmak, toplamda üç farklı etaptan oluşan parkuru aralıksız sürdürerek tamamladı.

Yarışmanın etapları ve mesafeleri ise şu şekildeydi;

Yüzme: 3,8 kilometre,

Bisiklet: 180 kilometre,

Koşu (Maraton): 42,2 kilometre.

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Orkun Işıtmak, toplamda 13 saat 30 dakika süren mücadelenin ardından yarışı bitirdi. Işıtmak, parkuru tamamladıktan sonra gelen bazı eleştirilere sosyal medya hesabından madalyasını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: Yapılan haberlerin altında 'Tam değil, yarım Ironman yaptı. 13 saat 30 dakikada herkes dur kalk yapar' gibi yorumlar görüyorum. Madalyada da yazdığı gibi; 3.8 kilometre yüzme, 180 kilometre bisiklet ve 42 kilometre koşu... Tam Ironman yaptım.

Yarış pilotu Cem Bölükbaşı da Orkun Işıtmak'ı "Sadece 1 ay çalışıp Ironman olmak... Kafana koydun ve başardın, tebrik ederim. Gurur duyduk, eline emeğine sağlık" sözleriyle tebrik etti.