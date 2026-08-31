Oyuncu Busy Philipps beyin tümörü ameliyatı geçirdi

Busy Philipps, bu yılın başlarında nadir görülen bir tümörü aldırmak için gizlice geçirdiği iki beyin ameliyatından sonraki iyileşme sürecinden fotoğraflar paylaştı.

47 yaşındaki oyuncu, hiçbir belirti göstermemesine rağmen önleyici amaçlı yapılan tüm vücut MR'ı sonucunda 2. evre oligodendroglioma teşhisi konulduğunu açıklayarak hayranlarını şaşırttı.

Oligodendroglioma, beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini destekleyen ve yalıtan "oligodendrosit" adı verilen hücrelerden köken alan, genellikle yavaş büyüyen nadir bir beyin tümörü türüdür.

HASTALIĞINI GİZLEDİ

'Dawson's Creek' dizisinin yıldızı, aylarca tedavi sürecinin ayrıntılarını gizli tuttuktan sonra, yoğun bakımda geçirdiği zamandan ameliyat sonrasına kadar her şeyi belgeleyen fotoğrafları paylaştı.

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Fotoğraflardan birinde Philipps'in hastanede başı sıkıca bandajlanmış halde iyileşmekte olduğu görülürken, diğerinde ise geçirdiği ameliyatlardan sonra kafa derisindeki cerrahi yara dikkat çekiyor.

"TAMAMEN İYİLEŞTİM"

Ünlü oyuncu, mart ayında operasyon geçirmişti. Şimdi yaptığı paylaşımına, "İnternetin tıklama tuzağına bayıldığını bildiğim için tekrar ediyorum, ben zaten iyileştim. 2 Mart'tan beri iyileşmemi izlediniz, sadece farkında değildiniz! Tamamen iyiyim! Yaşasın ilaç!" mesajını yazdı.

TÜMÖR TESADÜFEN KEŞFEDİLDİ

Ünlü oyuncu, kendisine bakan sağlık ekiplerine ve altı aylık iyileşme sürecinde, kamuoyu onun yaşadıklarından habersiz kalırken, kendisine destek olan çevresindeki insanlara teşekkür etti.

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Oyuncu, teşhisini ilk olarak People dergisine verdiği bir röportajda açıklamış ve tümörün neredeyse tamamen tesadüfen keşfedildiğini belirtmişti.

Philipps, herhangi bir sorun olduğunu düşündüren hiçbir semptomu olmamasına rağmen, şubat ayında önleyici amaçlı tam vücut MR'ına girmişti. "Bu taramayı neden yaptırmak istediğimi bilmiyordum, sadece yaptırmak istiyordum" diyen oyuncu, ikinci taramada, doktorların keşfettiği korkunç gerçeği anlatmıştı.

Philipps, tedavi sürecinin bir parçası olarak iki ameliyat geçirdi, iyileşme sürecinde teşhis ve ameliyatları gizli tuttu.