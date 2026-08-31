Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünyadan
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Oyuncu Busy Philipps beyin tümörü ameliyatı geçirdi

        Oyuncu Busy Philipps beyin tümörü ameliyatı geçirdi

        'Dawson's Creek' dizisi yıldızı Amerikalı oyuncu Busy Philipps, gizlice geçirdiği iki beyin tümörü ameliyatının ardından yoğun bakımda çekilmiş fotoğraflarını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 14:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Beyin tümörü ameliyatı geçirdi

        Busy Philipps, bu yılın başlarında nadir görülen bir tümörü aldırmak için gizlice geçirdiği iki beyin ameliyatından sonraki iyileşme sürecinden fotoğraflar paylaştı.

        47 yaşındaki oyuncu, hiçbir belirti göstermemesine rağmen önleyici amaçlı yapılan tüm vücut MR'ı sonucunda 2. evre oligodendroglioma teşhisi konulduğunu açıklayarak hayranlarını şaşırttı.

        Oligodendroglioma, beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini destekleyen ve yalıtan "oligodendrosit" adı verilen hücrelerden köken alan, genellikle yavaş büyüyen nadir bir beyin tümörü türüdür.

        HASTALIĞINI GİZLEDİ

        'Dawson's Creek' dizisinin yıldızı, aylarca tedavi sürecinin ayrıntılarını gizli tuttuktan sonra, yoğun bakımda geçirdiği zamandan ameliyat sonrasına kadar her şeyi belgeleyen fotoğrafları paylaştı.

        REKLAM

        Fotoğraflardan birinde Philipps'in hastanede başı sıkıca bandajlanmış halde iyileşmekte olduğu görülürken, diğerinde ise geçirdiği ameliyatlardan sonra kafa derisindeki cerrahi yara dikkat çekiyor.

        "TAMAMEN İYİLEŞTİM"

        Ünlü oyuncu, mart ayında operasyon geçirmişti. Şimdi yaptığı paylaşımına, "İnternetin tıklama tuzağına bayıldığını bildiğim için tekrar ediyorum, ben zaten iyileştim. 2 Mart'tan beri iyileşmemi izlediniz, sadece farkında değildiniz! Tamamen iyiyim! Yaşasın ilaç!" mesajını yazdı.

        TÜMÖR TESADÜFEN KEŞFEDİLDİ

        Ünlü oyuncu, kendisine bakan sağlık ekiplerine ve altı aylık iyileşme sürecinde, kamuoyu onun yaşadıklarından habersiz kalırken, kendisine destek olan çevresindeki insanlara teşekkür etti.

        REKLAM

        Oyuncu, teşhisini ilk olarak People dergisine verdiği bir röportajda açıklamış ve tümörün neredeyse tamamen tesadüfen keşfedildiğini belirtmişti.

        Philipps, herhangi bir sorun olduğunu düşündüren hiçbir semptomu olmamasına rağmen, şubat ayında önleyici amaçlı tam vücut MR'ına girmişti. "Bu taramayı neden yaptırmak istediğimi bilmiyordum, sadece yaptırmak istiyordum" diyen oyuncu, ikinci taramada, doktorların keşfettiği korkunç gerçeği anlatmıştı.

        Philipps, tedavi sürecinin bir parçası olarak iki ameliyat geçirdi, iyileşme sürecinde teşhis ve ameliyatları gizli tuttu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Busy Philipps
        #Beyin tümörü
        #hastalık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Listeleri altüst etti
        Listeleri altüst etti
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        Netanyahu parlamentoda çoğunluğu alamıyor
        Netanyahu parlamentoda çoğunluğu alamıyor
        Otomobil çalışma alanına uçtu! 3 can kaybı var!
        Otomobil çalışma alanına uçtu! 3 can kaybı var!
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Restorandaki kavgayı ayırırken bıçaklandı!
        Restorandaki kavgayı ayırırken bıçaklandı!
        Şevket Çoruh'un kızı nişanlandı
        Şevket Çoruh'un kızı nişanlandı
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!
        Spor salonundaki faciada bir can kaybı daha!
        Spor salonundaki faciada bir can kaybı daha!
        31 Ağustos – 6 Eylül haftalık burç yorumları
        31 Ağustos – 6 Eylül haftalık burç yorumları