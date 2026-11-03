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        Haberler Dünyadan Paris Jackson kendisi ve kardeşleri için babasının mirasından 600 milyon dolar istiyor

        Paris Jackson kendisi ve kardeşleri için babasının mirasından 600 milyon dolar istiyor

        Paris Jackson, babası Michael Jackson'ın mirasından, kendisi ve iki erkek kardeşinin yararına kurulan aile vakfına 600 milyon dolar aktarılması talebiyle dava açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 17:28 Güncelleme:
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        600 milyon dolar istiyor

        Paris Jackson, 17 yıl önce hayatını kaybeden babası Michael Jackson'ın miras yöneticilerinden, kendisi ve iki erkek kardeşinin yararına kurulan aile vakfına 600 milyon dolar aktarılmasını talep etti. 28 yaşındaki Paris, vakfın fonlanması için 17 yıldan fazla beklediklerini savundu.

        AİLE VAKFINA PARA AKTARILMASINI İSTİYOR

        Jackson'ın kızı, 'Popun Kralı' lakaplı ünlü şarkıcının 2009'daki ölümünden bu yana miras yönetiminin milyarlarca dolar gelir sağladığını, ancak Jackson'ın çocuklarına yönelik olarak oluşturulan vakfın henüz fonlarını almadığını belirtti. Mahkemeye başvuran Paris, miras şirketinin varlıklarının bir kısmının Michael Jackson Aile Vakfı'na dağıtılmasını istedi.

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        Vakıf, Jackson'ın üç çocuğu Prince (29), Paris ve Bigi (24) için kurulmuştu. Şartlarına göre, kardeşler 21 yaşına girdiklerinde kendi paylarından gelir almaya başlayacaklardı. Ayrıca 30 yaşında kendileri için ayrılan paranın bir kısmını almaya başlayacaklar, 35 ve 40 yaşlarında da ek ödeme alacaklardı. Paris, bu düzenlemelerin babasının istediği gibi gerçekleşmediğini iddia etti.

        Paris Jackson, mahkeme dilekçesinde, "Michael Jackson'ın ölümünün üzerinden 17 yıldan fazla süre geçmesine rağmen, ailesinin kurduğu vakıf hâlâ fonlanmamış durumda" dedi.

        "MİRAS YÖNETİCİSİNE BAĞIMLI KALDIK"

        Dilekçede, Prince'in 30'uncu yaş gününe yaklaştığı, Paris'in Nisan ayında 29, Bigi'nin ise Şubat ayında 25 yaşına gireceği belirtildi. Paris, fon yetersizliğinin kardeşleri, mirasın yöneticisi John Branca'ya ne zaman ve ne kadar para alacakları konusunda bağımlı hale getirdiğini savundu.

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        JACKSON'IN MİRASI YILLAR İÇİNDE DAHA DA BÜYÜDÜ

        Paris'in avukatları, mirasın bir dizi ticari anlaşma ve mülk satışı yoluyla önemli miktarda nakit ürettiğini ve bu nedenle aile vakfına kısmi bir dağıtımın mümkün olduğunu belirtti. Dilekçeye göre, bu işlemler arasında 2018'de mirasın EMI Music Publishing'deki hissesinin 287,5 milyon dolara satışı, 2020'de Neverland Çiftliği'nin 22 milyon dolara satışı, Jackson'ın müziği ve diğer fikri mülkiyet varlıklarını içeren 2023 tarihli Sony ile yapılan bir anlaşma yer alıyor.

        Dava dosyasında belirtildiğine göre, işlemler vergi ve masraflar düşülmeden önce miras için 1 milyar dolardan fazla nakit gelir sağladı. Miras yöneticileri daha önce mirasın değerini 2 milyar ile 3 milyar dolar arasında tahmin etmişti.

        Paris'in avukatları ayrıca, Aralık 2024 itibarıyla yaklaşık 850 milyon dolar nakit ve nakit benzeri varlık gösteren bir miras muhasebesine de işaret etti. Dosyaya göre, olası yükümlülükler hesaba katıldıktan sonra, Paris yaklaşık 600 milyon doların dağıtılmaya hazır olduğunu düşünüyor.

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