Parkinson'la mücadele eden Michael J. Fox neden oyunculuğa döndüğünü açıkladı

'Geleceğe Dönüş' filmiyle hafızalara kazınan ve Parkinson hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakmak zorunda Michael J. Fox, 'Shrinking' dizisiyle ocak ayında ekrana döndü. Fox, Parkinson hastalığı, replikleri ezberleme yeteneğini etkilemesine rağmen oyunculuğa dönme nedenini, canlandırdığı karakteri sayesinde "sette kendisi olarak yer alabilme" olanağı bulması şeklinde açıkladı.

DİZİDE PARKİNSON HASTASINI CANLANDIRDI

People dergisine konuşan Emmy ödüllü oyuncu, Parkinson hastası olan Gerry karakterini canlandırmanın kendisi için çok eğlenceli olduğunu söyledi.

1990 yılında henüz 29 yaşındayken hastalık belirtileriyle karşılaşan Fox, 1997'de teşhisini kamuoyuyla paylaştıktan sonra, 2000 yılında oyunculuğu bıraktı. Emeklilik kararının ardından 'Scrubs' ve 'The Good Wife' dizilerinde konuk oyuncu olarak yer alan Fox, 2020'de tekrar oyunculuğa ara vermek zorunda kaldı.

YAŞADIKLARINI ROLÜNE YANSITTI

65 yaşındaki oyuncu, titremelerini ve denge sorunlarını kontrol etmenin yanı sıra hastalık nedeniyle repliklerini ezberleme yeteneğini kaybetmek gibi yeni bir değişkenin ortaya çıktığını anlattı.

"Elbette yıllar geçtikçe işler zorlaştı" diyen Fox, "Her şeyin bir zamanı vardır ve 12 saatlik çalışma günlerinin zamanı benim için geride kalmıştı" ifadesini kullandı.

Ancak Fox, arkadaşı Bill Lawrence tarafından yaratılan 'Shrinking' adlı yapımın, herhangi bir günde nasıl hissettiğini sahneye yansıtmasına olanak tanıdığını söyledi.

"KISA SÜRELİ HAFIZAM MAHVOLDU"

Parkinson, merkezi sinir sistemini etkileyen, tedavisi olmayan dejeneratif bir hastalık olarak tanımlanıyor. Teşhisine rağmen Fox, oyunculuğa devam etti ve 1996'dan 2001'e kadar 'Spin City' dizisinde başrol oynadı. Ayrıca 2010 ile 2016 yılları arasında 'The Good Wife' dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Ancak 2020'de 'The Good Fight' dizisinde kısa bir süre göründükten sonra Fox, replikleri ezberleme yeteneğini kaybetti ve 2026'da 'Shrinking' dizisindeki rolüne kadar oyunculuğa ara verdi.

Kasım 2020'de People dergisine verdiği röportajda, "Kısa süreli hafızam mahvoldu" diyerek eskiden replikleri ezberleme ve yazma konusunda gerçek bir yeteneğe sahip olduğunu söyleyen Fox, son birkaç işinde zorlandığını belirtmişti.

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Michael J. Fox, 1985 yapımı 'Geleceğe Dönüş' filmiyle ünlendi

Ocak ayında Fox, Los Angeles Times'a verdiği röportajda, Leonardo DiCaprio'nun karakterinin aynanın karşısında kendine kızıp, repliklerini ezberleyemediği için delirip, içki içip ağladığı 'Bir Zamanlar Hollywood'da' filmindeki sahneyle özdeşleştiğini söylemişti.

Fox, benzer bir durumla karşı karşıya kalmasını şöyle anlatmıştı: Aynanın karşısında durdum ve "Yapamıyorum. Artık bunu yapamıyorum" dedim.

Ancak Fox, bu duruma rağmen ocak ayında yayınlanan 'Shrinking' dizisinin üçüncü sezonuyle ekranlara döndü.

"YİNE OYUNCULUK YAPABİLİRİM"

Emmy ödülüne aday gösterilen dizi, Parkinson hastalığına yakalanmış arkadaşı ve meslektaşı Dr. Paul Rhoades (Harrison Ford) ile birlikte yaşayan terapist Jimmy Laird'ı (Jason Segel) konu alıyor. Fox'un canlandırdığı Gerry karakteri de Parkinson hastası ve Paul ile arkadaş oluyor.

Yeni rolü Fox'a Emmy adaylığı kazandırdı. Fox, geçtiğimiz günlerde People dergisine verdiği röportajda, gelecekte daha fazla oyunculuk yapmayı da ihtimal dışı bırakmadığını, ancak şu anda 2000 yılında kurduğu Michael J. Fox Vakfı'na odaklandığını söyledi.

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Ünlü oyuncu, "Vakfın çalışmaları Parkinson hastalığının olmadığı bir dünyaya doğru ilerlemekle ilgili. Bilimsel veriler, hedefe yaklaştığımızı gösteriyor" dedi.