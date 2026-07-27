Pedro Alonso'dan Özge Özacar'a el emeği hediye

Yönetmen koltuğunda Stephen Hopkins'in oturduğu uluslararası yapım 'The Prince' dizisinde, 'La Casa de Papel' dizisindeki 'Berlin' karakteriyle dünya çapında tanınan Pedro Alonso O'choro ile Özge Özacar aynı projede buluştu.

Özge Özacar, dizideki rol arkadaşı Pedro Alonso'dan, sanatçının kendi çizimi olan bir tablo hediye aldı. Oyuncu, üzerinde "Sevgili, sevgi dolu ve cesur Özge için... Pedro Alonso O'choro" ifadelerinin yer aldığı tabloyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"BU EŞSİZ EMEĞİNE HAYRANIM"

Özacar, gönderisine şu notu düştü: Kahire'de 'The Prince' setinde başlayan bu yolculuğun bana kazandırdığı en kıymetli hazinelerden biri, Pedro'nun gözünden dünyayı görebilmek oldu. Alice'in merakla adım attığı o büyülü diyarlar gibi, bizim dostluğumuz da uzun sohbetlerimizle derinleşti. Pedro'nun kendi elleriyle çizip bana hediye ettiği bu özel çalışma, sanatın insanları sevgiyle nasıl bir araya getirdiğinin en güzel kanıtı. Bu eşsiz emeğine hayranım. Her şey için teşekkür ederim arkadaşım!

Fotoğraflar: Instagram