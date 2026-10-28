Şebnem Dönmez: Rahat gezmeyi seviyorum
Tarabya Sahili'nde görüntülenen oyuncu Şebnem Dönmez, gazetecilere "Buralarda rahat gezmeyi seviyorum. Oturduğum semti, insanlarını da seviyorum. Herkesi de tanıtım" ifadelerini kullandı
Giriş: 28 Ekim 2026 - 08:55 Güncelleme:
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şebnem Dönmez, Tarabya Sahili'ndeki bir markette meyve seçerken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularına yanıt veren oyuncu, "Buralarda rahat gezmeyi seviyorum. Oturduğum semti, insanlarını da seviyorum. Böyle rahat rahat buradan gelip alışverişimi de yapabiliyorum. Herkesi de tanırım buralarda. Haftada birkaç gün çıkarım yürüyüş yaparım, sahil havası iyi gelir" dedi.
Projelerinde seçici olduğunu söyleyen Şebnem Dönmez, "Ben işim olunca konuşmayı seviyorum. Seçerken biraz seçici davranıyorum, o yüzden her işe atlamayı doğru bulmuyorum. Projem olursa daha detaylı konuşuruz denk gelince" ifadelerini kullandı.
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