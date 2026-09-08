Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Televizyon
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Sevdan Bir Ateş'in ön izlemesi yayınlandı

        'Sevdan Bir Ateş'in ön izlemesi yayınlandı

        SHOW TV'de yarın akşam ekrana gelecek 'Sevdan Bir Ateş'in ön izlemesine Zara'nın 'Dur Leyla' yorumu damga vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 14:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Sevdan Bir Ateş'ten ön izleme sahnesi

        SHOW TV'in CNP Yapım imzalı yeni sezonun iddialı dizisi 'Sevdan Bir Ateş', yarın ilk bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanırken yayınlanan ön izleme sahnesiyle dikkat çekti. Usta sanatçı Zara'nın seslendirdiği 'Dur Leyla' türküsünün eşlik ettiği sahne, izleyiciyi hikâyenin duygu yüklü dünyasıyla buluşturdu.

        İşte 'Sevdan Bir Ateş'in İlk Bölüm Ön İzlemesi;

        Tarihi taş sokaklarda geçen ön izlemede, Leyla’nın gözyaşları içindeki yakarışı ve yaşadığı çıkmaz ekrana yansıyor. Kovalamaca anlarının giderek yükselen temposu, Zara’nın etkileyici yorumuyla birleşerek sahnenin dramatik etkisini artırıyor.

        REKLAM

        Murat Ünalmış ile Özge Özacar’ı başrollerde buluşturan dizinin oyuncu kadrosunda Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş, Taner Rumeli, Sezin Bozacı, Yeşim Gül, İsmail Hakkı, Beyti Engin, Evren Duyal, Hande Canpolat, Yusuf Gökhan Atalay, Ceren Taşçı, Aslıhan Karalar, Yiğit Yalkın, Dorukcan Sarıduman, Süleyman Felek, Azra Sare, Melih Kırkbir, Kayra Sır, Ege Gönülal, Beyza Karabacak ve Okday Korunan yer alıyor. Soydan Soydaş, Sermet Yeşil ve Süreyya Kilimci ise diziye konuk oyuncu olarak eşlik ediyor.

        Yapımını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu'nun oturduğu 'Sevdan Bir Ateş'in senaryosunu ve hikayesini Eda Tezcan ve Selda Akın kaleme alıyor.

        'Sevdan Bir Ateş', sürükleyici hikâyesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla yarın akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle ekrana gelecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #show tv
        #Sevdan Bir Ateş
        #Zara
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üsküdar Belediyesi 4. turda AK Parti'ye geçti
        Üsküdar Belediyesi 4. turda AK Parti'ye geçti
        Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı!
        Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı!
        Lüks araçtan sopayla inmişti... Kâbusu yaşadı!
        Lüks araçtan sopayla inmişti... Kâbusu yaşadı!
        Bakan Kurum'dan Yarısı Bizden paylaşımı
        Bakan Kurum'dan Yarısı Bizden paylaşımı
        Atlas Çağlayan davasında karar çıktı!
        Atlas Çağlayan davasında karar çıktı!
        THY, Liverpool’un ana sponsoru olacak!
        THY, Liverpool’un ana sponsoru olacak!
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar tekrar artıyor!
        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar tekrar artıyor!
        Çalıştığı şirketi 122 milyon TL dolandıran muhasebecinin lüks hayatı ortaya çıktı!
        Çalıştığı şirketi 122 milyon TL dolandıran muhasebecinin lüks hayatı ortaya çıktı!
        Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
        Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe ve G.Saray için dikkat çeken tahmin!
        F.Bahçe ve G.Saray için dikkat çeken tahmin!
        Çarpıcı iddia: BAE, Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi uyardı
        Çarpıcı iddia: BAE, Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi uyardı
        PISA 2025 sonuçları açıklandı
        PISA 2025 sonuçları açıklandı
        Alman merkez siyasetinin bir kolonu çöktü: AfD, eyalet seçimlerini nasıl kazandı?
        Alman merkez siyasetinin bir kolonu çöktü: AfD, eyalet seçimlerini nasıl kazandı?
        Osimhen'in yokluğu can yakıyor
        Osimhen'in yokluğu can yakıyor
        'Bosna Kasabı' için düzenlenen cenaze törenine tepki
        'Bosna Kasabı' için düzenlenen cenaze törenine tepki
        Avrasya Tüneli'nde yeni rekor
        Avrasya Tüneli'nde yeni rekor
        "Yaz sonu aile albümü"
        "Yaz sonu aile albümü"
        80'ler akımına ünlüler de kapıldı
        80'ler akımına ünlüler de kapıldı
        Türkiye'den başka bir ülke başaramadı
        Türkiye'den başka bir ülke başaramadı