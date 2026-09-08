'Sevdan Bir Ateş'in ön izlemesi yayınlandı

SHOW TV'in CNP Yapım imzalı yeni sezonun iddialı dizisi 'Sevdan Bir Ateş', yarın ilk bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanırken yayınlanan ön izleme sahnesiyle dikkat çekti. Usta sanatçı Zara'nın seslendirdiği 'Dur Leyla' türküsünün eşlik ettiği sahne, izleyiciyi hikâyenin duygu yüklü dünyasıyla buluşturdu.

İşte 'Sevdan Bir Ateş'in İlk Bölüm Ön İzlemesi;

Tarihi taş sokaklarda geçen ön izlemede, Leyla’nın gözyaşları içindeki yakarışı ve yaşadığı çıkmaz ekrana yansıyor. Kovalamaca anlarının giderek yükselen temposu, Zara’nın etkileyici yorumuyla birleşerek sahnenin dramatik etkisini artırıyor.

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Murat Ünalmış ile Özge Özacar’ı başrollerde buluşturan dizinin oyuncu kadrosunda Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş, Taner Rumeli, Sezin Bozacı, Yeşim Gül, İsmail Hakkı, Beyti Engin, Evren Duyal, Hande Canpolat, Yusuf Gökhan Atalay, Ceren Taşçı, Aslıhan Karalar, Yiğit Yalkın, Dorukcan Sarıduman, Süleyman Felek, Azra Sare, Melih Kırkbir, Kayra Sır, Ege Gönülal, Beyza Karabacak ve Okday Korunan yer alıyor. Soydan Soydaş, Sermet Yeşil ve Süreyya Kilimci ise diziye konuk oyuncu olarak eşlik ediyor.

Yapımını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu'nun oturduğu 'Sevdan Bir Ateş'in senaryosunu ve hikayesini Eda Tezcan ve Selda Akın kaleme alıyor.

'Sevdan Bir Ateş', sürükleyici hikâyesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla yarın akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle ekrana gelecek.