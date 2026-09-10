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        'Sevdan Bir Ateş'ten yeni tanıtım

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 09:32 Güncelleme:
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        'Sevdan Bir Ateş'ten yeni tanıtım

        SHOW TV’nin CNP Film imzalı, başrollerini Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ın paylaştığı 'Sevdan Bir Ateş'in merakla beklenen ilk bölümünün ardından ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı.

        Yayınlanan tanıtıma Mirza ve Leyla’nın yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelmesi damga vururken; geçmişin silinmeyen izleri, dinmeyen öfkesi ve kapanmamış hesapları bir kez daha gün yüzüne çıkıyor.

        Mirza’nın düğün günü ortadan kaybolması herkesi büyük bir soru işaretinin içinde bırakırken, Mirza’nın Hüma’nın annesinin kim olduğunu öğrenmek için attığı adımlar, geçmişte saklı kalan sırların kapısını aralıyor.

        Destan’la evlenmek üzere olan Mirza, yıllar sonra karşısına çıkan Leyla’yla geçmişi ve geleceği arasında sıkışırken, tanıtımın finalinde “İstersen yalan söyle, inanacağım” sözleri büyük bir yüzleşmenin habercisi oluyor.

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        'Sevdan Bir Ateş' yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #Sevdan Bir Ateş
        #show tv
        #dizi
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