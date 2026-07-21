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        Haberler Müzik Şevval Sam, Harbiye'de sevenleriyle buluştu

        Şevval Sam, Harbiye'de sevenleriyle buluştu

        Şevval Sam, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya geldi. Konserin ilerleyen dakikalarında anne Leman Sam, sahneye sürpriz konuk olarak çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 10:09 Güncelleme:
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        Sahnede Leman Sam sürprizi

        Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluştu. Sam, konsere "Çok şükür kavuştuk. Yine Harbiye'ye özel bir repertuvar hazırladım, sevdiğiniz şarkıları da ekledim. Bu gece şarkılarda hem hüzün hem eğlence var. Hadi başlayalım, sabaha kadar buradayız" sözleriyle başladı.

        Konserin ilerleyen dakikalarında Leman Sam, kızının sahnesine konuk oldu. Şevval Sam, 'Daha Gidecek Yolumuz Var' şarkısını söylemeden önce annesini "Bu şarkıyı yazdığımda üniversite öğrencisiydim, gerçekten gidecek çok yolum vardı. Kendimi çok şanslı hissediyorum çünkü bu şarkıyı Türkiye'nin en güzel seslerinden biri seslendirdi ve sizler çok sevdiniz. Kim olduğunu söylememe gerek var mı? Zaten biliyorsunuz... İnsanın annesi Leman Sam olur mu ya? Gel, şarkı söyleyeceğiz" sözleriyle davet etti. Anne-kız, birlikte 'Rüzgar' ve 'Caddelerde Rüzgar' şarkılarını Türkçe ve Yunanca olarak seslendirdi.

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        Konserin ilerleyen dakikalarında "Ben şarkılarımı göz göze söylemeyi seviyorum" diyen Şevval Sam, seyircilerin arasına indi. Sevenleriyle selamlaşıp, onlarla fotoğraf çektirdi.

        Şevval Sam, gecenin ikinci bölümünde sahnede bağlama sanatçısı Engin Arslan'ı konuk aldı. "Bu toprakların yetiştirdiği çok büyük ozanlarımız var" diyen Sam, bağlama eşliğinde 'Uzun İnce Bir Yoldayım', 'Haydar Haydar' ve 'Madem Ki Ben Bir İnsanım' gibi Türk halk müziğinin unutulmaz eserlerini seslendirdi.

        Konserin finalinde ise Karadeniz ezgilerine yer veren Şevval Sam, dinleyicilerine "Mendillerinizi hazırlayın" diye seslendi. Sahnesiyle özdeşleşen şarkıları dinleyicileriyle birlikte söyleyen Sam, geceyi horonlar ve halaylarla sonlandırdı.

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        #LEMAN SAM
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