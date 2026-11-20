Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Sinem Ünsal, önceki gün Kadıköy'de görüntülendi. Aile içi bir davete katıldığını belirten Ünsal, tarzıyla dikkat çekti. Fıstık yeşili saten elbisesini beline bağladığı pembe hırkayla tamamlayan oyuncu, kıyafetinin Hollywood esintisi taşıdığı yönündeki yorumlara da yanıt verdi. Ünsal, "Hollywood esintisi mi bilmiyorum ama bugün böyle zıt renkler hoşuma gitti, yaptım. Arada böyle giyiniyorum" dedi.

Genç kızların kendisini örnek aldığının hatırlatılması üzerine moda anlayışına ilişkin tavsiyelerde de bulunan Ünsal, "Nasıl hissediyorlarsa, gönüllerinden nasıl geçiyorsa öyle giyinsinler. Hoşlarına gidiyorsa hemen yapsınlar" ifadelerini kullandı.