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        Haberler Magazin Sinem Ünsal: Modayı takip ediyorum

        Sinem Ünsal: Modayı takip ediyorum

        Ünlü oyuncu Sinem Ünsal, katıldığı bir etkinlikte giyim tarzına ve modaya dair açıklamalarda bulundu. Ünsal, "Modayı tabii ki takip ediyorum ama bazı parçaları gördüğümde giymemem gerektiğini düşünüyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 07:46 Güncelleme:
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        "Modayı takip ediyorum"

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Sinem Ünsal, önceki gün katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Giyim tarzında rahatlığa önem verdiğini söyleyen Ünsal, modayı takip ettiğini dile getirdi. Ünsal, "Benim için en önemlisi rahatlık. Modayı tabii ki takip ediyorum ama bazı parçaları gördüğümde giymemem gerektiğini düşünüyorum. Kumaşa da her zaman dikkat ederim. Yurt dışı seyahatlerimde güzel kumaşlar aramayı, hatta kumaş satın almayı da seviyorum" ifadelerini kullandı.

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        #Sinem Ünsal
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