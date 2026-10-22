Sinem Ünsal: Modayı takip ediyorum

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Sinem Ünsal, önceki gün katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Giyim tarzında rahatlığa önem verdiğini söyleyen Ünsal, modayı takip ettiğini dile getirdi. Ünsal, "Benim için en önemlisi rahatlık. Modayı tabii ki takip ediyorum ama bazı parçaları gördüğümde giymemem gerektiğini düşünüyorum. Kumaşa da her zaman dikkat ederim. Yurt dışı seyahatlerimde güzel kumaşlar aramayı, hatta kumaş satın almayı da seviyorum" ifadelerini kullandı.