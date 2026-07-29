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        Haberler Müzik Stadyumlarda müzik lisanslamasında ilk adım Galatasaray'dan

        Stadyumlarda müzik lisanslamasında ilk adım Galatasaray'dan

        MSG ve MESAM, Galatasaray Spor Kulübü ile yapılan protokolle RAMS Park ve kulüp tesislerinde kullanılan müzikleri lisanslayarak stadyumlarda telif haklarının korunmasına yönelik yeni bir dönem başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 09:59 Güncelleme:
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        MSG ve MESAM'dan RAMS Park'a telif lisansı

        Telif haklarının etkin korunması ve lisanslama ağının genişletilmesi hedefiyle önemli bir adım daha atan Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve MESAM, Galatasaray Spor Kulübü'nün maçlarına ev sahipliği yapan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ı lisanslayarak bu alanda bir ilke imza attı.

        MSG BAŞKANI FERHAT GÖÇER: TFF'NİN DE DESTEĞİNİ BEKLİYORUM

        Eser sahiplerinin haklarını güvence altına alan bu işbirliğinin önemine dikkat çeken MSG Başkanı Ferhat Göçer, imzayı atarken, "MSG olarak, müzik eseri sahiplerinin haklarını her platformda en etkin şekilde korumak ve umuma açık mahallerin lisanslanmasını sağlamak adına büyük bir emek ve gayret sarf ediyoruz. Stadyumlarımız, milyonlarca taraftarın coşkusuna ortak olan ve eser sahiplerimizin emeğiyle hayat bulan marşlara, şarkılara ev sahipliği yapmakta. Bu devasa alanlarda telif haklarının güvence altına alınması, sektörümüz adına tarihi bir adımdır. Bundan sonra statlarda yankılanan marşlar ve şarkılar, eser sahiplerinin hakları korunarak milyonlarla buluşacak. Müziğin ve emeğin gücüne inanarak bu değerli farkındalığı sergileyen ve telif haklarına gösterdikleri hassasiyetle sektöre öncülük eden Galatasaray Spor Kulübü'ne ve Sayın Başkan Dursun Özbek'e yürekten teşekkür ederiz. Müzik ve sanat dostu Şampiyon Galatasaray'ın dünya standartlarında attığı bu tarihi adımın Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi diğer bütün büyük takımlarımıza örnek olmasını diliyor, bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu'muzun da desteğini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

        Dursun Özbek başkanlığında toplanan Galatasaray heyetiyle imzalanan protokolle birlikte, Galatasaray Spor Kulübü'ne bağlı tüm tesislerde kullanılan müzikler lisanslanacak ve eser sahiplerine telif ödemesi yapılacak. Galatasaray Spor Kulübü, attığı bu adımla Türk sporunda telif hakları konusunda örnek oldu.

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        Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park lisanslama protokolü; Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, MSG Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Birol Namoğlu, MSG Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Talu, MSG Genel Sekreteri Av. Dr. Barış Şensoy ve MESAM yönetimi katılımıyla imzalandı.

        STATLARDA TELİF HAKLARINI KORUYAN YENİ DÖNEM

        MSG ve MESAM işbirliğiyle hayata geçirilen bu protokolle birlikte stadyumda kamuya açık alanlarda gerçekleştirilecek müzik kullanımları yasal lisanslama sistemi kapsamına alınarak, eser sahiplerinin telif haklarının korunması adına önemli bir adım atıldı.

        İş birliğinin her iki kurum açısından taşıdığı öneme değinen MSG Yönetim Kurulu Üyesi ve Galatasaray SK Kongre Üyesi Zeynep Talu ise değerlendirmesinde, "Mensubu olmaktan onur duyduğum her iki kurumun bu stratejik işbirliğinde pay sahibi olmak son derece kıymetli. Hayata geçirilen bu protokol ile bir yandan eser sahiplerinin hak kazandıkları teliflerin güvence altına alınması sağlanırken, diğer yandan her alanda öncü olan Galatasaray Spor Kulübü, fikri mülkiyet haklarına ve sanata verilen değer hususunda da sektöre örnek teşkil eden bir duruş sergilemiştir. Bu kıymetli adımın, spor ve sanat dünyası adına emsal oluşturmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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        #msg
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        #galatasaray
        #Lisans
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