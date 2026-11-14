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        Haberler Magazin Sümeyye Aydoğan: Acelem var

        Sümeyye Aydoğan: Acelem var

        Ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan, Nişantaşı'nda görüntülendi. Aydoğan, acelesi olduğunu belirterek soruları yanıtlamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 10:35 Güncelleme:
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        Elindeki kitap dikkat çekti

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sümeyye Aydoğan, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Birtakım işlerini halletmek için geldiğini söyleyen Aydoğan’ın elindeki kitap dikkat çekti.

        Aydoğan’ın 2021 yılında hayatını kaybeden psikolog ve akademisyen Doğan Cüceloğlu’nun yaşam için önerilen sunan “Kendini keşfetmeye zorluklara başa çıkmaya var mısın?” kitabını okuduğu görüldü. Aydoğan, acelesi olduğunu belirterek soruları yanıtlamadı.

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        #Sümeyye Aydoğan
        #nişantaşı
        #doğan cüceloğlu
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