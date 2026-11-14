Sümeyye Aydoğan: Acelem var
Ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan, Nişantaşı'nda görüntülendi. Aydoğan, acelesi olduğunu belirterek soruları yanıtlamadı
Giriş: 14 Kasım 2026 - 10:35 Güncelleme:
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sümeyye Aydoğan, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Birtakım işlerini halletmek için geldiğini söyleyen Aydoğan’ın elindeki kitap dikkat çekti.
Aydoğan’ın 2021 yılında hayatını kaybeden psikolog ve akademisyen Doğan Cüceloğlu’nun yaşam için önerilen sunan “Kendini keşfetmeye zorluklara başa çıkmaya var mısın?” kitabını okuduğu görüldü. Aydoğan, acelesi olduğunu belirterek soruları yanıtlamadı.
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