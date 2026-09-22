Sylvester Stallone, Donald Trump'ın Hollywood elçisi teklifini neden reddettiğini açıkladı

Ocak 2025'teki ikinci kez göreve başlama töreninden günler önce ABD Başkanı Donald Trump; Sylvester Stallone, Mel Gibson ve Jon Voight'ı "özel Hollywood elçileri" olarak atayacağını açıklamıştı. Bu rolün, üç oyuncunun, Hollywood'un eski ihtişamını ABD'ye geri getirme çabalarında kendisine danışmanlık yapmaları için bir yol olduğunu belirtmişti.

"ATANDIĞIMI TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM"

Stallone, Trump'ın kendisini Hollywood'a özel büyükelçi olarak atadığını duyurduğunda, buna hazırlıksız yakalandığını açıkladı. 80 yaşındaki 'Rocky' filmi yıldızı, The Sunday Times'a verdiği son röportajda, bu atamayı televizyon izlerken öğrendiğini anlattı.

Stallone, "Bir gece televizyon izliyordum ve 'Stallone, Mel Gibson ve Jon Voight birlikte olacaklar...' dediler. Ben de 'Ne?' dedim. 'Affedersiniz? Gerçekten mi?' dedim. Çünkü en başından sorsalardı, 'Bu mümkün değil' derdim" diye konuştu.

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"TRUMP'A TEŞEKKÜR EDİP HOŞÇA KALIN DEDİM"

Stallone, Hollywood elçiliği rolünü üstlenmek konusunda tereddüt ettiğini, çünkü bunun mümkün olmadığına inandığını söyledi. Trump'ın açıklamasından sonra tereddütleri olup olmadığı sorulduğunda Stallone, "Evet, çünkü Hollywood, sanırım feodal devletler gibi. Onların kendi küçük krallıkları var. Gidip altı stüdyoya işlerin nasıl yapılacağını söyleyemezsiniz. Mel Gibson ve Jon Voight gibi biz de kendi işimizi kendimiz yapan insanlarız. Hayır, işe yaramaz" dedi.

Ünlü oyuncu, daha sonra bu konudaki gerekçelerini Trump'a açıkladığını anlatarak, "Teşekkür edip hoşça kalın dedim, çünkü bu imkansız. Hollywood işliyor ve gelişmeye devam edecek. Bu kurumsal bir konu ve kurumsal insanlar benim onlara finans hakkında bir şeyler anlatmamı duymak istemezler" diye ekledi.

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Trump, 16 Ocak 2025 tarihli orijinal paylaşımında, "Jon Voight, Mel Gibson ve Sylvester Stallone'u, harika ama çok sorunlu bir yer olan Hollywood'a özel elçiler olarak atamaktan onur duyuyorum" diye yazmıştı.

“Son dört yılda yabancı ülkelere çok fazla iş kaybeden Hollywood'u, eskisinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü bir şekilde geri getirmek amacıyla bana özel elçiler olarak hizmet edecekler” diyen Stallone, “Bu üç çok yetenekli insan benim gözüm ve kulağım olacak, onların önerdiklerini hayata geçireceğim. Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri gibi, Hollywood'un Altın Çağı yeniden yaşanacak” ifadesini kullanmıştı.

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MEL GIBSON GÖREVİ KABUL ETTİ

O dönemde Mel Gibson, Trump'ın duyurusuna hazırlıksız yakalandığını ve başkanlık ataması hakkında önceden bilgisi olmadığını belirtmişti. Ocak 2025'te Variety'ye verdiği demeçte, "Tweet'i hepinizle aynı anda aldım ve ben de sizin kadar şaşırdım. Yine de çağrıya kulak veriyorum. Bir vatandaş olarak görevim, elimden gelen her türlü yardımı ve bilgiyi sunmaktır" demişti.

Gibson şakayla karışık, "Bu pozisyona büyükelçi konutu da dahil mi acaba?" diye sormuştu.

TRUMP'I ÖVDÜ

Stallone, özel bir Hollywood elçisi rolüne tam olarak sıcak bakmasa da, aksiyon yıldızının Trump ile dostane bir ilişkisi olduğu ve Kasım 2024 seçimlerindeki zaferinin ardından yaptığı konuşmada başkanı övgülerle anlattığı biliniyor.

Seçimden günler sonra Stallone, Florida'daki Mar-A-Lago Kulübü'nde düzenlenen Amerika Birinci Politika Enstitüsü Galası'nda Trump'ı tanıtmıştı.

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Stallone, Trump hakkında şunları söylemişti: Gerçekten efsanevi bir karakterin huzurundayız. Mitolojiyi çok severim. Bu kişi bu gezegende yok. Dünyada hiç kimse onun başardıklarını başaramazdı, bu yüzden hayranlık içindeyim. George Washington ülkesini savunurken, dünyayı değiştireceğinden habersizdi. Çünkü o olmasaydı, dünyanın nasıl bir yer olacağını tahmin edebilirsiniz. Peki ne oldu? İkinci bir George Washington'ımız oldu.

Stallone daha sonra 2025 Kennedy Center Onur Ödülü'ne layık görüldü ve Trump, George Strait, KISS, Gloria Gaynor ve Michael Crawford ile birlikte onu o yılki ödül sahipleri arasında bizzat açıkladı.

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DEMOKRATLARA DA BAĞIŞ YAPTI

Stallone, John McCain ve Trump da dahil olmak üzere Cumhuriyetçileri desteklemiş olsa da, siyasi geçmişi partizan bir nitelik taşımıyor. Oyuncu, yıllar içinde hem Cumhuriyetçi Parti'ye hem de Demokrat Parti'ye mali katkılarda bulunmuş, eski ABD Başkanı Joe Biden ve Demokrat Ulusal Komitesi de dahil olmak üzere çeşitli Demokrat adaylara ve komitelere, ayrıca Cumhuriyetçi kampanyalara bağış yapmıştı.