Tarık Akan 10'uncu ölüm yıl dönümünde anılacak

Türk sinemasının unutulmaz sanatçılarından, Özel Taş İlkokulu ve Ortaokulu’nun 1991 yılında kuruculuğunu üstlenen Tarık Akan, ölümünün 10'un yılında anılacak. 16 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek anma programı kapsamında Özel Taş İlkokulu ve Ortaokulunda ve Bakırköy Meydanı’nda gün boyunca farklı etkinlikler düzenlenecek. Akan’ın ailesi, okul yönetimi, öğrencileri, öğretmenleri, mezunları, sanatçı dostları ve Bakırköy halkının bir araya geleceği programlarda anılacak.

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KURUCUSU OLDUĞU OKULDA ANILACAK

Anma programı, 16 Eylül Çarşamba günü saat 08.45’te Özel Taş İlkokulu ve Ortaokulu’nun bahçesinde gerçekleştirilecek törenle, Tarık Akan’ın kendi sesinden mezuniyet konuşmalarından alıntılarla başlayacak.

Anma törenine Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Üregül, Yönetim Kurulu Üyeleri Barış Üregül ve Özgür Üregül, Okul Müdürü Dr. Burcu Aybat ve Taş Okul öğrencileri, öğretmenleri, velileri katılacak. Program kapsamında Tarık Akan’ın kızı Özlem Üregül, Okul Müdürü Dr. Burcu Aybat ve mezun öğrenci Anıl Ilgaz konuşmalarını gerçekleştirecek.

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KABRİ BAŞINDA TÖREN

Saat 09.30’da ise Bakırköy Kabristanı’nda Tarık Akan’ın kabri başında anma töreni düzenlenecek. Ailesi, yakınları, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve sanatçı dostlarının katılacağı törende kırmızı karanfillerle Akan anılacak. Anma töreninde sevenleri ve dostları çeşitli paylaşımlarda bulunacak.

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BAKIRKÖY MEYDANI'NDA ANMA PROGRAMI

Anma programı kapsamında İBB Kültür ve Bakırköy Belediyesi iş birliğiyle Bakırköy Meydanı’nda da özel bir anma programı gerçekleştirilecek. Saat 19.00-21.00 arasında düzenlenecek programda Tarık Akan’ın hayatı, sanat kariyeri ve Bakırköy ile olan bağı farklı gösteriler, sinevizyonlar ve müzik performanslarıyla anılacak.

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Saat 19.00–21.00 arasında gerçekleştirilecek program, Akan’ın yaşamından kesitlerin yer aldığı özel bir video gösterimiyle başlayacak. Ardından koro tarafından “Bu Kalp Seni Unutur mu?” seslendirilecek.

“Bakırköy’den Yeşilçam’a” bölümünde Tarık Akan’ın gençlik yılları ve Bakırköy’deki yaşamı anlatılırken, hazırlanan biyografi ve sinevizyon gösterimiyle sanatçının yaşam yolculuğu izleyicilerle paylaşılacak. Programın konuklarından Zeki İrfanoğlu da Tarık Akan’a ilişkin anı ve düşüncelerini aktaracak.

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FİLMLERİNDEN ŞARKILAR SESLENDİRİLECEK

Gecenin sanat ve performans bölümünde Tarık Akan’ın hafızalara kazınan filmleri ve o filmlerle özdeşleşen şarkılar yeniden hayat bulacak.

Programda çeşitli sanatçılar ve Taş Okul Korosu sahne alacak; “Yalancı Yârim”, “Ateş Böceği”, “Mavi Boncuk”, “Her Şey Seninle Güzel”, “Deli Mavi” ve “Ayrılık” gibi eserler seslendirilecek.

Tarık Akan’ın farklı dönemlerinden görüntülerin yer alacağı sinevizyon gösterimleri de gece boyunca müzik ve performanslara eşlik edecek.

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ONUR AKIN'DAN TARIK AKAN'A ÖZEL BÖLÜM

Gecenin özel konuklarından Onur Akın, Tarık Akan’la ilgili anılarını Bakırköylülerle paylaşacak. Ardından “Selam Söyle Tarık Akan” başlıklı özel bölümde, orkestra eşliğinde üç eser seslendirecek.

Programın finalinde Tarık Akan’ın yaşamından ve sanat yolculuğundan fotoğrafların yer aldığı özel bir video gösterimi gerçekleştirilecek.

Özel Taş İlkokulu ve Ortaokulu Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Üregül ve Okul Müdürü Dr. Burcu Aybat da gecenin kapanışında sahnede olacak. Programa katılan tüm sanatçıların sahneye davet edilmesinin ardından, “Yiğidim Aslanım” tüm sanatçılar ve koronun katılımıyla hep birlikte seslendirilecek.