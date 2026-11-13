Hafta başında bir kadına tecavüz etmek ve üç kadına cinsel saldırıda bulunmak suçlarından 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan İngiliz komedyen ve oyuncu Russell Brand, altı kadın tarafından daha cinsel taciz ve cinsel istismarla suçlandı.

Hüküm giymesinin ardından polis, daha fazla kadının ortaya çıktığını ve savcıların ek suçlamalar yöneltip yöneltmeyeceklerini değerlendirdiğini açıkladı.

YENİ SUÇLAMALAR MAHKEMEYE TAŞINACAK MI?

Daily Mail'in haberine göre, dedektifler yeni iddiaları inceliyor. Savcıların da 51 yaşındaki komedyen hakkında, biri 16 yaşında bir kız çocuğunu içeren iki ayrı cinsel saldırı iddiasıyla ilgili olarak daha fazla suçlama yöneltilip yöneltilmeyeceğine birkaç hafta içinde karar vermesi bekleniyor.

Pazartesi günü, 2004-2009 yılları arasında dört kadına karşı işlediği suçlardan ceza alan Brand için mahkeme başkanı, karar konuşmasında, şöhretini suçlarını gizlemek için kullandığını vurgulamıştı.

REKLAM

HAKİMDEN "İNDİRİM YOK" AÇIKLAMASI

Özellikle 2009'da yaşanan tecavüz olayının ardından mağdurun alkol sorunu yaşamaya başladığını ifade eden hakim, "Beş yıllık bir süreçte birden fazla kadına karşı cinsel suç işlediniz. Bu cezalardan herhangi birinde indirime gitmem, işlediğiniz suçların bütüncül ağırlığı karşısında adaleti sağlamaz" diyerek cezada indirime gitmeyeceğini açıklamıştı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Yargılama boyunca tüm suçlamaları ve rızaya dayalı olmayan cinsel ilişkiye girdiği iddialarını reddeden Brand, 20 yıldan fazla bir süre öncesine dayanan olayların ya rızaya dayalı olduğunu, ya yeniden kurgulandığını ya da yeniden hayal edildiğini söylemişti.

Hayatının büyük bir bölümünü "düşüncesiz çapkınlık ve aptallığa" adadığını kabul eden Brand, cinsel rızanın temel bir hak olduğunu ifade etmişti.

REKLAM

YAŞAMI BOYUNCA POLİSE BİLDİRİMDE BULUNACAK

10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Brand, bu cezanın üçte ikisini cezaevinde geçirecek. Cezasını tamamladıktan sonra denetimli serbestlik hükümlerine tabi tutulacak olan komedyen, yaşamı boyunca polise bildirimde bulunmasını zorunlu kılan 'Cinsel Suçlar Sicili' sistemine kaydolacak.