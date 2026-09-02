Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Türkü Su Demirel: Başarılı projeler oldu

        Türkü Su Demirel: Başarılı projeler oldu

        Oyuncu Türkü Su Demirel, proje okuduğu bir süreçte olduğunu ifade ederek "Görüşmelerim devam ediyor. Yaz projelerini görüyorum, bu yaz başarılı projeler oldu" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 07:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Başarılı projeler oldu"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Türkü Su Demirel, Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Proje okuyorum şu anda, görüşmelerim devam ediyor" diye konuştu.

        Ayrıca güncel projeleri takip ettiğini söyleyen Demirel, daha sonra "Yaz projelerini görüyorum. Bu yaz başarılı projeler oldu" ifadelerini kullandı.

        Türkü Su Demirel'in annesi ise basın mensuplarını görünce görüntü vermek istemediği için hızlıca oradan uzaklaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Türkü Su Demirel
        #oyuncu
        #proje
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Otomobil satışlarında sert düşüş
        Otomobil satışlarında sert düşüş
        Müşterinin fotoğrafını çekti, yakalandı, inkar etti
        Müşterinin fotoğrafını çekti, yakalandı, inkar etti
        Çanakkale'de feci kaza! 5 yaşındaki çocuk öldü
        Çanakkale'de feci kaza! 5 yaşındaki çocuk öldü
        Petrol fiyatlarında yükseliş
        Petrol fiyatlarında yükseliş
        70 metrelik şelaleden düştü!
        70 metrelik şelaleden düştü!
        Maduro'nun oğlu o fotoğrafın hikayesini anlattı
        Maduro'nun oğlu o fotoğrafın hikayesini anlattı
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        Kapanmaları engelledi
        Kapanmaları engelledi
        "Süreci atlattım"
        "Süreci atlattım"
        2 bölgede yağmur, sıcaklıklar aynı
        2 bölgede yağmur, sıcaklıklar aynı
        G.Saray Deniz Gül'ün maliyetini açıkladı!
        G.Saray Deniz Gül'ün maliyetini açıkladı!
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Trabzonspor şimdilik Hüseyin Çimşir'e emanet!
        Trabzonspor şimdilik Hüseyin Çimşir'e emanet!
        Almanya'dan Rusya'ya karşı yeni hamle
        Almanya'dan Rusya'ya karşı yeni hamle
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Putin'den Zelenskiy'e: Teröristlerle müzakere yapılmaz
        Putin'den Zelenskiy'e: Teröristlerle müzakere yapılmaz
        ABD ile İran'dan karşılıklı misillemeler
        ABD ile İran'dan karşılıklı misillemeler