Türkü Su Demirel: Başarılı projeler oldu

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Türkü Su Demirel, Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Proje okuyorum şu anda, görüşmelerim devam ediyor" diye konuştu.

Ayrıca güncel projeleri takip ettiğini söyleyen Demirel, daha sonra "Yaz projelerini görüyorum. Bu yaz başarılı projeler oldu" ifadelerini kullandı.

Türkü Su Demirel'in annesi ise basın mensuplarını görünce görüntü vermek istemediği için hızlıca oradan uzaklaştı.