James Blunt, son albümünün listelerde bir numaraya ulaşmasının ardından adını resmi olarak değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Blunt, isim değişikliği başvurusunun kabul edildiğini sosyal medyada duyurdu.

52 yaşındaki İngiliz şarkıcı, yeni albümü 'Airplane Mode', İngiltere listelerinde zirveye çıkarsa adını 'Ryan Air' olarak değiştireceğini daha önce söylemişti.

Albüm, listelerde birinci sırayı aldıktan sonra, şarkıcı Instagram'da ismini resmi olarak değiştirmek için başvuru yaptığını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Belgede, asıl adı James Hillier Blount olan Blunt'ın adını 'Ryan Bel Air' olarak değiştirmek için başvurduğu görülüyordu.

Blunt, ekran görüntüsünün yanına şunu yazdı:

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"Bu bana 53,05 sterline mal oldu."

Ryan Air, İrlanda merkezli, düşük maliyetli bir havayolu şirketi olarak biliniyor.

19 YIL SONRA BİR İLK

Şarkıcının son albümü, 19 yıl sonra Birleşik Krallık'ta elde ettiği ilk bir numaralı albüm oldu. Listelerde zirveye çıkan son albümü 2007'deki 'All The Lost Souls' olurken, ilk albümü 'Back To Bedlam' ise 2005'te 10 hafta boyunca bir numarada kaldı.

DAHA ÖNCE DE ADINI DEĞİŞTİRECEKTİ

Blunt'ın, albümlerinden birinin başarısına bağlı olarak adını değiştireceğine dair söz vermesi ilk kez olmuyor. 2024'te, 'Back To Bedlam' albümünün 20'nci yıl dönümü için yeniden piyasaya sürülmesinden sonra, bir numaraya ulaşması halinde yasal olarak adını 'Blunty McBluntface' olarak değiştireceğini söylemişti. Ancak albüm yedinci sıraya kadar yükselebildi. Bu da şarkıcının verdiği sözü yerine getirmek zorunda kalmadığı anlamına geliyor.