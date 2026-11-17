Yavuz Bingöl hastaneye kaldırıldı: Ameliyat olacak!
Şarkıcı ve oyuncu Yavuz Bingöl, safra kesesinde tespit edilen taş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından sanatçının ameliyatla safra kesesinin alınmasına karar verildi
Giriş: 17 Kasım 2026 - 08:16 Güncelleme:
Türk halk müziğinin tanınan isimlerinden Yavuz Bingöl'den sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Safra kesesinde taş tespit edilen sanatçı, İstanbul'daki bir özel hastaneye kaldırıldı.
Hastanede gerçekleştirilen tetkik ve kontrollerin ardından doktorlar, Bingöl'ün safra kesesinin operasyonla alınmasına karar verdi. Sanatçının ameliyatının gece saatlerinde yapılmasının planlandığı öğrenildi.
TEMMUZ AYINDA DA RAHATSIZLANMIŞTI
Öte yandan, Yavuz Bingöl, temmuz ayında da benzer bir safra kesesi rahatsızlığı yaşamış ve bu durum nedeniyle Malatya'daki konserini iptal etmek zorunda kalmıştı. O dönem yaptığı açıklamalarda sağlık durumunun ciddi olmadığını belirten sanatçı, safra kesesini ileri bir tarihte ameliyatla aldırmayı planladığını ifade etmişti.
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Fotoğraflar: AA ve İHA.
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