Magnolia tatlısı, yapılışının kolaylığı ve lezzeti ile son zamanlarda en çok yapılan tatlılardan biridir. Üzerine koyduğumuz taze meyvelerle de hem vitaminli hem de görsel olarak iştah açıcı magnolia tatlısı tarifini hep birlikte yapalım.

Magnolia Tatlısı Malzemeler:

1 litre süt

1 adet yumurta sarısı

1 çay bardağı şeker

3 yemek kaşığı buğday nişastası

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı margarin

1 adet vanilya

1 paket pötibör bisküvisi

Süslemek İçin:

Muz

Çilek

Kivi

Magnolia Tatlısı Hazırlanışı:

Tencereye sütü, yumurta sarısını, şekeri, buğday, nişastasını ve unu koyup yavaş yavaş sürekli karıştırıyoruz.

Kaynamaya yakın margarin ve vanilyayı ekleyip karıştırıyoruz.

Kaynadıktan sonra ocaktan alıyoruz.

Kuplara bisküvileri robottan çekilmiş olarak koyuyoruz.

Üzerine muhallebi arasına koyup bu işlemi bir kez daha tekrarlıyoruz.

Sevdiğiniz meyvelerle magnolianızı süsleyebilirsiniz.

Magnolia tatlınız hazır. Afiyet olsun.

Püf Noktası: