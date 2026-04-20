        Haberler Dünya Magyar'dan Netanyahu mesajı | Dış Haberler

        Macaristan'da genel seçimi kazanan Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar, Başbakan Viktor Orban'ın başlattığı Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) ayrılma sürecini durduracağını ve mahkeme tarafından aranan liderleri kendi topraklarında tutuklama yükümlülüğüne uyacağını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 20:04 Güncelleme:
        Magyar, başkent Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ülkeye davet edip etmediği ve Macaristan'a gelmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Magyar, tüm devlet liderleriyle ayrım yapmaksızın görüştüğünü ve herkesi davet ettiğini belirtti.

        Magyar, konuya ilişkin şöyle devam etti:

        "Ekip arkadaşlarım konuyu inceledi ve 2 Haziran’a kadar (UCM'den) ayrılma sürecini durdurabileceğimizi gördük. Tisza hükümetinin kararlı niyeti bu süreci durdurmak ve Macaristan’ın UCM'ye üye olarak kalmasını sağlamaktır. Dolayısıyla kimseyi yanıltmış değilim. Eğer bir ülke Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üyeyse ve hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi o ülkenin topraklarına girerse, o kişinin tutuklanması gerekir. Bu soru telefonda da sorulabilir ama bence her devlet ve hükümet başkanı bu hukuki durumun farkındadır."

        - Macaristan'da genel seçimleri kazanan Tisza lideri Magyar, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu davet etti

        İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Macaristan'daki genel seçimden galip çıkan Magyar ile ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdiği açıklanmıştı.

        Açıklamada, Magyar'ın, Netanyahu'yu Macar Ayaklanması'nın 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek tören için Macaristan'a davet ettiği ifade edilmişti.

        Macaristan genel seçimlerini Tisza, açık farkla kazanmıştı

        Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimi, Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) farkla kazandı.

        Tisza, 199 milletvekilli parlamentoda 141 sandalye kazanarak anayasa değişikliği yapabilecek çoğunluğa ulaştı.

        16 yıldır iktidarda olan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ise 52 sandalyede kaldı.

        Yüzde 5'lik barajı aşarak Macar Ulusal Meclisi'ne 6 sandalyeyle girmeyi başaran üçüncü parti ise aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) Partisi oldu.

        UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım 2024'te Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

