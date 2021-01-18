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HaberlerGündem3. SayfaKATLİAM! Son dakika: Sokaklar kedilerin cansız bedenleriyle doldu!
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Hayvanseverleri ayağa kaldıran katliam! 'Her sokakta kedi ölüsü buluyoruz'

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, vatandaşların beslediği yaklaşık 15 kedinin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek öldürüldüğü iddiası hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Mahalleli, kedilerin zehirlenmesine tepki gösterdi. Kedilerin beslendikleri yere dönmeyince yaptığı araştırma ile şoka uğrayan Zeliha Güler, "Beslediğim bütün kedilerin yok olduğunu gördüm. Çevrede arama yaptığımızda kedi ölümleri ile karşılaştık. Hala da cansız kedi buluyoruz. Dün bir tanesini gördüm, çöpe atmışlar, üzüntüden bakamadım. Bunu kim yaptıysa Allah'a havale ediyorum. Hangi vicdan buna el verir. Hala yavrularımızın ölüsünü buluyoruz" dedi

KATLİAM! Son dakika: Sokaklar kedilerin cansız bedenleriyle doldu!
Hayvanseverleri ayağa kaldıran katliam!
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DHA

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, vatandaşların beslediği yaklaşık 15 kedinin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi. Mahalleli, kedilerin zehirlenmesine tepki gösterdi.

Yenişehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi´nde yaşayan vatandaşlar, yılbaşı gecesinden sonra yıllardır besledikleri yaklaşık 15 kedinin bir anda ortadan kaybolduğunu fark etti. Kediler, beslendikleri yere dönmeyince Zeliha Güler (57),çevrede aramaya başladı. Kedileri etraftaki sitelerin görevlilerine soran Güler, aldığı cevaplar karşısında şoke oldu. Kedilerin sokak köşelerinde, bazı evlerin bahçelerinde ölüsünün bulunduğunu öğrenen Güler, hayvanların zehirlendiklerini iddia etti. Güler, büyük üzüntü yaşadı.

'HER SOKAKTA KEDİ ÖLÜSÜ BULUYORUZ'

Yıllardır besledikleri kedilerin zehirlenmesine tepki gösteren Güler, "9 yıldır burada bir firmada aşçı olarak çalışıyorum. Bir hayvansever olarak çöpün kenarından karınlarını doyurmaya çalışan kedileri kendi imkanlarımızla besliyorum. Yılbaşından sonra işe geldiğimde beslediğim bütün kedilerin yok olduğunu gördüm. Çevrede arama yaptığımızda kedi ölümleri ile karşılaştık. Hala da her sokakta cansız kedi buluyoruz. Dün bir tanesini gördüm, çöpe atmışlar, üzüntüden bakamadım. Beslemiş olduğum bir anne idi. Çok üzüldüm. 15'e yakın kedimiz kayboldu. Bunu kim yaptıysa Allah'a havale ediyorum. Hangi vicdan buna el verir. Hala yavrularımızın ölüsünü buluyoruz" dedi.

'KEDİLERLE BİRLİKTE KUŞLAR DA ÖLDÜ'

Kedilerle birlikte zehirli yiyeceklerden yiyen kuşların da öldüğünü söyleyen Güler, "Sokakta hayvan kalmadı. Tecrübeli anneler uzaklaşmış yememiş, ama yavruların çoğu öldü. Bunları yapanları vicdana, merhamete davet ediyorum. 'Burada hayvan beslemeyin, tembelliğe alıştırıyorsunuz' diyorlar. Biz zaten hayvanların doğal yaşam alanlarını katletmiş durumdayız. Bizim ne kadar hakkımız varsa onların da hakkı var. Allah'ın yarattığı canı Allah alır, lütfen biraz merhamet edin" diye konuştu.

Sokakta kedileri besleyen hayvansever Betül Toprak da kedilerin zehirlenmesine tepki gösterdi.

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