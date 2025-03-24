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        Haberler Magazin Mahassine Merabet'ten Cenk Torun'a dikkat çeken doğum günü kutlaması - Magazin haberleri

        Mahassine Merabet'ten Cenk Torun'a dikkat çeken doğum günü kutlaması

        'Yasak aşk' iddialarıyla gündemde olan Mahassine Merabet, rol arkadaşı Cenk Torun'un 51'inci yaş gününü, "İyi ki doğdun partner" notu ve beyaz kalp emojisiyle kutladı. Bu kutlama, çift hakkındaki iddialar göz önüne alındığında dikkat çekici bir hamle olarak yorumlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 19:49 Güncelleme: 24.03.2025 - 19:52
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        Dikkat çeken doğum günü kutlaması
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        Cenk Torun ve Nevin Torun’un evliliği, Nevin Torun’un zina iddiasıyla açtığı boşanma davasıyla gündeme geldi. Nevin Torun, dava dilekçesinde eşinin bir dizide rol almaya başlamasıyla kendisini ve oğlunu ihmal ettiğini öne sürdü. Ayrıca, Cenk Torun’un dizideki rol arkadaşı Mahassine Merabet ile yakınlaştığını ve sosyal medyada bekar bir imaj çizdiğini iddia etti.

        Dava dilekçesinde, Cenk Torun’un 2023 yılında Mahassine Merabet’e bir bilezik, 2024’te ise çeşitli altın takılar ve parfüm hediye ettiği belirtildi. Merabet’in de Torun’a pahalı bir kolye ve saat aldığı ifade edildi. İkilinin arasında para alışverişi olduğu ve Torun’un Merabet’in ülkesine yaptığı seyahatin uçak biletini karşıladığı öne sürüldü.

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        Cenk Torun ve Mahassine Merabet, bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Cenk Torun, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, suçlamaların asılsız olduğunu ve mahkemeye gerekli delilleri sunduklarını belirtti. İkili, yalnızca iş arkadaşı olduklarını vurguladı.

        Ancak, dizinin setinden gelen bazı tanıklıklar, çiftin ilişkisine dair şüpheleri artırdı. Oyuncu Züleyha Hamza, Torun'un evli olduğunu bilmediğini ve sette ikili arasındaki yakınlığı fark edince şaşırdığını ifade etti. Yönetmen asistanı Arya Çevik ise çiftin aynı odada kaldığını ve set ekibinin bu durumdan haberdar olduğunu iddia etti.

        "İYİ Kİ DOĞDUN PARTNER"

        Mahassine Merabet'in Cenk Torun'un doğum gününü kutlaması, çift hakkındaki iddiaların ardından dikkat çekici bir hamle olarak yorumlandı. Merabet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, rol arkadaşı Cenk Torun'un 51'inci yaşına girmesini kutladı. Merabet, paylaşımına, "İyi ki doğdun partner" notunu düştü ve bu paylaşımda kalp emojisi kullanması bazı takipçiler tarafından manidar bulundu.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Mahassine Merabet
        #Cenk Torun
        #Nevin Torun
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