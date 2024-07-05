Mahir hocayı kim öldürttü? Tetikçi her şeyi itiraf etti

"PENDİK’TE TANIMADIĞIM BİR ŞAHSI DAHA ARABAYA ALDIK"

Olay sonrası taksiyle İstanbul’a gittiklerini de anlatan D.Y., "Taksiyle Pendik tarafına doğru yola çıktık ve Pendik köprüsünün altında tanımadığım bir şahsı daha arabaya aldık. Bu şahıs Pendik’te bulunan bir evi tarif ederek eve götürdü. Evde kapıyı açmaya çalışırken kapıyı açamadık ve bu esnada Y.A. ve D.S. bizi arayarak başka bir ev bulduklarını, o eve gideceğimizi, bize taksi göndereceğini ve o taksiye binmemizi söyledi. Kapının önünde indiğimizde önlü arkalı 2 taksi beklemekteydi. Bize hangi taksiye bineceğimiz söylenmemişti. Biz arkada duran taksiye bindik ve bize gönderilen konumu taksiciye gönderdik. Biz o taksiye B.Y. ile ikimiz bindik, diğer şahıs kapıyı açamayınca gitti" dedi.

"HERKES İŞİNİN NE OLDUĞUNU BİLİYORDU VE SADECE İŞİNİ YAPTI"

Polis ekipleri tarafından yakalandığını söyleyen D.Y., "Taksici belirtilen konuma bizi götürdü ve orada daha sonradan ismini Erdal olarak öğrendiğim şahıs ile buluştuk. Erdal bizi alarak yakalanmış olduğumuz ikamete götürerek bizi buraya yerleştirdi. Ne taksideyken ne de Erdal ile hiçbir şey konuşmadık. Herkes işinin ne olduğunu biliyordu ve sadece işini yaptı. Eve vardıktan sonra ben direkt uyudum ve uyandığımda kapıda polislerin olduğunu gördüm. Yaptığım şey için çok pişmanım" ifadelerini kullandı.