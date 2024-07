Mahir hocayı kim öldürttü? Tetikçi her şeyi itiraf etti

"B.Y. İLE ANLAŞTIK VE BEKLEMEYE KOYULDUK"

Cinayetin işlendiği günü anlatan D.Y. ifadesinde şunları söyledi:

"Sabah saatlerinde D.S. ve Y.A. bizimle iletişim kurdular ve vaktin geldiğini, denileni yapmamız gerektiğini söylediler. ‘Tamam’ dedik ve onların çağırmış olduğu, otelin kapısına gelen ticari taksiye binerek bize gönderilen konuma yeniden gittik. Orada B.Y. ile bir süre oturarak beklemeye koyulduk ancak B.Y. biraz korktu. Bu nedenle kendisinin beni biraz ileride bekleyeceğini, bir problem olması halinde beni kollayacağını söyledi. Şahsın aracına bindiğinde benim ateş edip koşmaya başladığımı, onun da benimle birlikte koşmaya devam edeceği konusunda B.Y. ile anlaştık ve beklemeye koyulduk. Ben şahsın evden çıktığını gördükten sonra arabaya binmesini bekledim ve arabaya biner binmez kapalı olan şoför camından içeriye doğru 1 el ateş ederek koşmaya başladım. Ölüp ölmediğini o an bilmiyordum. Şahsı da tanımıyorum. Ben koşarken arkama birkaç kişi takıldı ve beni kovalamaya başladılar ancak B.Y. ile birlikte koşarak bu şahısları atlattık. Peşimizden kimsenin gelmediğinden emin olduktan sonra yanımızda bulunan silahları duvarın dibine saklayarak yolumuza devam ettik. Tenha bir TIR garajı bularak oradaki bir TIR’ın arkasına saklandık. B.Y.’de bulunan telefon ile D.S. ve Y.A.’yı arayarak işi hallettiğimizi söyledik. İstemeleri üzerine konum gönderdik ve beklemeye başladık. Zaten taksi bizi almak için bekliyormuş, hızlıca geldi. Gelen taksiciyi daha önce görmedim. Hiçbir şey sormadan bizi aldı."