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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahir İpek'i duygulandıran fotoğraf: Nereden nereye...

Mahir İpek ile Asuman Dabak, Cihangir'deki bir mekânda buluştu. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dabak, İpek'in 17 yaşındayken bir programda okuduğu şiiri hatırlatarak o gün çekilen fotoğrafını gösterdi

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  • Mahir İpek'i duygulandıran fotoğraf: Nereden nereye... - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda yer alan Mahir İpek, yakın arkadaşı Asuman Dabak ile Cihangir'de objektiflere yansıdı.
  • Mahir İpek'i duygulandıran fotoğraf: Nereden nereye... - Magazin haberleri

    Asuman Dabak, Mahir İpek'in 17 yaşında TRT'deki bir programda şair Necati Cumali'ye ait bir şiiri okuduğunu hatırlatarak o gün çekilen fotoğrafını gösterdi. 
  • Mahir İpek'i duygulandıran fotoğraf: Nereden nereye... - Magazin haberleri

    "BENİ DUYGULANDIRDIN"

    Yıllar önce çekilen fotoğrafını görünce duygulanan Mahir İpek, "Vay be nerden nereye... Ben bile bu halimi hatırlamıyorum. Nasıl oldu da buldun bu fotoğrafı? Beni duygulandırdın" dedi.
  • Mahir İpek'i duygulandıran fotoğraf: Nereden nereye... - Magazin haberleri

    Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
  • Mahir İpek'i duygulandıran fotoğraf: Nereden nereye... - Magazin haberleri

    Jessica May
  • Mahir İpek'i duygulandıran fotoğraf: Nereden nereye... - Magazin haberleri

    Jessica May
  • Mahir İpek'i duygulandıran fotoğraf: Nereden nereye... - Magazin haberleri

    Attila Özdemiroğlu
  • Mahir İpek'i duygulandıran fotoğraf: Nereden nereye... - Magazin haberleri

    Attila Özdemiroğlu ile eşi Hepgül Özdemiroğlu ve kızları Lidya ile Lara
  • Mahir İpek'i duygulandıran fotoğraf: Nereden nereye... - Magazin haberleri

    Emre Altuğ
  • Mahir İpek'i duygulandıran fotoğraf: Nereden nereye... - Magazin haberleri

    Emre Altuğ
  • Mahir İpek'i duygulandıran fotoğraf: Nereden nereye... - Magazin haberleri

    Nusret Gökçe
  • Mahir İpek'i duygulandıran fotoğraf: Nereden nereye... - Magazin haberleri

    Nusret Gökçe
  • Mahir İpek'i duygulandıran fotoğraf: Nereden nereye... - Magazin haberleri

    Vedat Milor
  • Mahir İpek'i duygulandıran fotoğraf: Nereden nereye... - Magazin haberleri

    Vedat Milor
  • Mahir İpek'i duygulandıran fotoğraf: Nereden nereye... - Magazin haberleri

    Nez
  • Mahir İpek'i duygulandıran fotoğraf: Nereden nereye... - Magazin haberleri

    Nez
  • Mahir İpek'i duygulandıran fotoğraf: Nereden nereye... - Magazin haberleri

    Ecem Çırpan
  • Mahir İpek'i duygulandıran fotoğraf: Nereden nereye... - Magazin haberleri

    Ecem Çırpan
  • Mahir İpek'i duygulandıran fotoğraf: Nereden nereye... - Magazin haberleri

    Demet Şener
  • Mahir İpek'i duygulandıran fotoğraf: Nereden nereye... - Magazin haberleri

    Demet Şener
  • Mahir İpek'i duygulandıran fotoğraf: Nereden nereye... - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Mahir İpek'i duygulandıran fotoğraf: Nereden nereye... - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Mahir İpek'i duygulandıran fotoğraf: Nereden nereye... - Magazin haberleri

    Civan Canova
  • Mahir İpek'i duygulandıran fotoğraf: Nereden nereye... - Magazin haberleri

    Civan Canova
  • Mahir İpek'i duygulandıran fotoğraf: Nereden nereye... - Magazin haberleri

    Cem Davran
  • Mahir İpek'i duygulandıran fotoğraf: Nereden nereye... - Magazin haberleri

    Cem Davran
  • Mahir İpek'i duygulandıran fotoğraf: Nereden nereye... - Magazin haberleri

    Teoman
  • Mahir İpek'i duygulandıran fotoğraf: Nereden nereye... - Magazin haberleri

    Teoman
  • Mahir İpek'i duygulandıran fotoğraf: Nereden nereye... - Magazin haberleri

    Murat Boz
  • Mahir İpek'i duygulandıran fotoğraf: Nereden nereye... - Magazin haberleri

    Murat Boz

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