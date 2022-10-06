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Mahkum 28. bölüm yayınlandı! FOX TV Mahkum son bölüm izle!

Mahkum son bölüm bu akşam takipçileriyle buluştu. Oyuncu kadrosunda Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova gibi başarılı isimleri buluşturan dizinin izleyicileri Mahkum 28. bölüm izle bilgilerini araştırıyor. Mahkum 28. son bölüm FOX TV ekranlarında yayınlandı. İşte Mahkum 28. son bölüm özeti...

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    Yapımını MF Yapım'ın yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururuyor Güney Kore dizisi Innocent Defendant adlı diziden uyarlanan Mahkum'un senaryosunu ise Uğraş Güneş uyarlıyor. FOX TV ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisi her perşembe akşamı izleyicisi ile buluşuyor. İşte Mahkum dizisi 28. son bölüm özeti...
  • Mahkum son bölüm izle tek parça! FOX TV Mahkum 28. bölüm full izle kesintisiz!

    MAHKUM 28. SON BÖLÜM İZLE!

    Mahkum 28. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Mahkum son bölüm izlemek için FOX TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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    MAHKUM 28. BÖLÜM ÖZETİ

    Dadaloğlu’ndan gelen liste sonucu Hacı’nın kardeşi Zeyyat’ın öldürülmesi, Hacı’yı perişan eder. Can dostunun acısını paylaşan Fırat, bir yandan da kontrolü elinde tutmak zorundadır. Hacı’nın acısıyla hareket edip, hata yapmasına engel olmaya çalışırken Barış’a karşı sağlam bir adım daha atar. Barış’ın vaat ettiği her şeyi rehin tutulan mahkuma vererek, Barış’ın hiç beklemediği bir hamle yapmıştır.

    Fırat’a rehin aldığı mahkuma ulaşmaya çalışan Barış, öte tarafta Büge’nin sadakatini test etmektedir. Büge’nin Dadaloğlu ile buluşması demek, yeraltına inmeyi hak etmesi demektir.

    Büge’nin sadakatinin yanında, Fırat mahkum hamlesiyle Barışlar’ın saklandığı mekana bir adım daha yaklaşmıştır. Mahkumlardan ayrı düşen Barış, Fırat’tan hiç beklemediği bir darbe yer. Barış, Büge ile birlikte aşağı inmeyi başaracak mıdır?

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