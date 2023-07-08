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        Mahkumlara af çıktı mı, cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan son dakika açıklaması!

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilen kanun teklifinin detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Adalet Bakanı Tunç denetimli serbestlik, açık ve kapalı cezaevindekilere ilişkin alınan kararı açıkladı. Kapalı ceza infaz kurumunda cezasının bir süresini çeken ve iyi halli olmak şartıyla istenilen şartları sağlayan hükümlüler 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumlarına geçebilecek. İşte 2023 mahkumlara af ve açık ve kapalı cezaevindekiler için alınan karar...

        Habertürk
        Giriş: 08.07.2023 - 10:10
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        Mahkumlara af düzenlemesi ve kapsamı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan son dakika açıklamasının ardından gündeme geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen kanun teklifinin ardından gözler "Mahkumlara af çıktı mı, cezaevi izinleri uzatıldı mı?" sorusunun cevabına çevrildi. Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 31/7/2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte 2023 mahkumlara af ve kapalı ve açık cezaevi izinlerine ilişkin son dakika gelişmeleri...

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        MAHKUMLARA AF ÇIKTI MI?

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Covid 19 izninde olan hükümlülerin geri dönmeyeceğini açıkladı.

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        AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Bakan Tunç, "TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifine göre;

        •31/7/2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir.

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        •31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir.

         

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        •Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir." ifadesini kullandı.

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