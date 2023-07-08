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Mahkumlara af düzenlemesi ve kapsamı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan son dakika açıklamasının ardından gündeme geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen kanun teklifinin ardından gözler "Mahkumlara af çıktı mı, cezaevi izinleri uzatıldı mı?" sorusunun cevabına çevrildi. Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 31/7/2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte 2023 mahkumlara af ve kapalı ve açık cezaevi izinlerine ilişkin son dakika gelişmeleri...