        Mahmut Orhan ve Daria Iakubchik aşk yaşadığı iddia edildi - Magazin haberleri

        Mahmut Orhan ve Daria Iakubchik aşk yaşadığı iddia edildi

        Ünlü DJ Mahmut Orhan'ın, model Daria Iakubchik ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin Tayland'dan yaptıkları benzer paylaşımlar ve sosyal medyada birbirlerini takibe almaları, ilişki söylentilerini güçlendirdi

        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 20:56
        Aşk yaşadıkları iddia edildi

        Ünlü DJ Mahmut Orhan, bu kez müzik kariyeriyle değil özel hayatıyla gündeme geldi. Orhan'ın bir süredir model Daria Iakubchik ile aşk yaşadığı iddiası gündeme gelmişti.

        İddiaların çıkış noktası ise sosyal medya paylaşımları oldu. Mahmut Orhan ve Daria Iakubchik'in Tayland'ın tatil destinasyonlarından Koh Samui'de, aynı adadan ve benzer noktalardan paylaşımlar yapması dikkat çekti. İki ismin paylaşımlarındaki mekân detaylarının örtüşmesi, aşk söylentilerini güçlendirdi.

        Öte yandan Mahmut Orhan ile Daria Iakubchik'in sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye başlaması da dikkatli kullanıcıların gözünden kaçmadı. Tüm bu gelişmeler, ikili arasındaki ilişki iddialarını daha da güçlendirdi.

        Yol verme kavgası cinayetle bitti

        Adana'da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada Suriye uyruklu 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanırken, bıçağı kullanan şüphelinin ifadesinde, "Bize saldırdı, dayanamadım" dediği öne sürüldü. (İHA)

