Mahmut Orhan ve Daria Iakubchik aşk yaşadığı iddia edildi

Ünlü DJ Mahmut Orhan, bu kez müzik kariyeriyle değil özel hayatıyla gündeme geldi. Orhan'ın bir süredir model Daria Iakubchik ile aşk yaşadığı iddiası gündeme gelmişti.

İddiaların çıkış noktası ise sosyal medya paylaşımları oldu. Mahmut Orhan ve Daria Iakubchik'in Tayland'ın tatil destinasyonlarından Koh Samui'de, aynı adadan ve benzer noktalardan paylaşımlar yapması dikkat çekti. İki ismin paylaşımlarındaki mekân detaylarının örtüşmesi, aşk söylentilerini güçlendirdi.

Öte yandan Mahmut Orhan ile Daria Iakubchik'in sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye başlaması da dikkatli kullanıcıların gözünden kaçmadı. Tüm bu gelişmeler, ikili arasındaki ilişki iddialarını daha da güçlendirdi.